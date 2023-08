RLCS 2023: G2 Esports in den Play-offs - Revanche gegen Titelverteidiger?

Bei der Rocket-League-Weltmeisterschaft hat es G2 Esports über Umwege in die Play-offs geschafft. Dort treffen sie nun auf den Finalgegner von 2022.

Für G2 Esports war der Titel im vergangenen Jahr zum Greifen nahe. Bis ins Endspiel schaffte es die Berliner Organisation, wo sie schließlich Team BDS mit 1:4 unterlag und den Triumph damit verpasste. Knapp 365 Tage später kommt es bei den World Championship der Rocket League Championship Series (RLCS) erneut zum Aufeinandertreffen - allerdings schon im Viertelfinale.

Erst mit Problemen, dann souverän

Dorthin schaffte es G2 Esports bei der Heim-WM über einen Umweg. In Gruppe B erfolgreich gestartet, unterlag der Vize-Weltmeister Gen.G Mobil1 klar mit 1:4 nach Spielen. "Sie (Gen.G Mobil1, Anm. d. Red) lesen G2 wie ein Buch", sagte einer der Kommentatoren treffend. Defensiv war Gen.G seinem Gegner meist einen Schritt voraus. Trotzdem zeigte G2 Esports Mentalität und versuchte, ein Comeback zu starten - was jedoch nicht erfolgreich vollendet werden konnte.

So rutschte die Berliner Organisation in das Lower Bracket, wo Moist Esports wartete, das wiederum den FaZe Clan ausgeschaltet hatte. G2 Esports war allerdings eine Nummer zu groß, an Ende gewann das deutsche Team deutlich mit 4:0 und zog ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein. Wo nun die Revanche gegen Team BDS möglich wäre. Die Schweizer zeigten sich bisher in guter Verfassung und qualifizierten sich ohne Niederlage für die Runde der letzten acht.

Anstoß dieser Begegnung ist um 16.00 Uhr, anschließend folgt das Halbfinale um 18.00 Uhr, ehe der Titel im PSD BANK DOME um 19.00 Uhr ausgespielt wird. Anders als die Runden zuvor gilt nun die Single Elimination - wer verliert, scheidet aus. Wie bislang kommt dasjenige Team weiter, das vier Partien gewinnt. Die möglichen Halbfinalgegner für G2 Esports sind Team Liquid oder Spacestation Gaming, auf die man bereits während der Wildcard-Phase traf.