RK Zagreb trennt sich von Cheftrainer

Noch vor zwei Monaten hat RK Zagreb die Vertragsverlängerung mit Slavko Goluza verkündet, jetzt ist die Zusammenarbeit zwischen dem Cheftrainer und dem kroatischen Topklub überraschend aber einvernehmlich beendet.

Slavko Goluza hatte im Sommer 2022 seine dritte Amtszeit bei RK Zagreb angetreten, nachdem der Kroate bereits von 2012 bis 2013 sowie 2017 auf Interimsbasis an der Seitenlinie des Klubs gestanden hatte. "Ich freue mich, dass wir zu unserer beiderseitigen Zufriedenheit eine Einigung erzielt haben und dass ich die Möglichkeit haben werde, dieses großartige Team weiterhin zu leiten", hatte Goluza noch in diesem Sommer über seine Vertragsverlängerung erklärt.

Jetzt folgte die überraschende, aber - nach Vereinsangaben - einvernehmliche Trennung in den ersten Wochen der Saison. "Wir möchten Trainer Goluza für alles danken, was er für unseren Verein und seinen Verein getan hat. Alles, was er getan hat, tat er in gutem Glauben und wir sind ihm dankbar, dass er uns in den letzten zehn Monaten begleitet hat.Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg bei seiner weiteren Arbeit, sowohl auf geschäftlicher als auch auf privater Ebene", so die Vereinsführung.

Mit Andrija Nikolic wird der bisherige Assistenztrainer das Team in der Funktion als Cheftrainer übernehmen. RK Zagreb hatte Nikolic im Sommer zum Hauptstadtklub geholt. "Die Entscheidung, Andrija Nikolic als Co-Trainer zu uns zurückzubringen, ist logisch, da er das System von innen kennt und mit der Funktionsweise vertraut ist und in den letzten Jahren auf der Bank von Gorica und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen gesammelt hat eine Master-Coach-Lizenz erworben. Wir glauben, dass Trainer Nikolic mit seinem Wissen und seiner Erfahrung der Mannschaft und dem Cheftrainer sehr helfen kann", hatte der Sportdirektor Damir Bicanic mit Blick auf die Personalie von Nikolic im Sommer erklärt.