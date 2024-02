RK Zagreb muss für den Rest der Saison ohne Trainer Šoštaric auskommen

Für den Cheftrainer von RK Zagreb Nenad Šoštaric ist die Saison 2023/24 vorzeitig beendet. Bis auf weiteres wird Co-Trainer Andrija Nikolic für die Mannschaft zuständig sein.

Nach Angaben von RK Zagreb unterzog sich Nenad Šoštaric im November einer Rückenoperation und befindet sich seither in der Reha. Ärzte hätten dem Cheftrainer des kroatischen Top-Klubs empfohlen bis auf weiteres auf Flugreisen zu verzichten und weitere Reha-Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.

"Natürlich steht meine Gesundheit an erster Stelle und deshalb habe ich die Verantwortlichen des Vereins sofort über meinen Zustand informiert" , wird Šoštaric in einer offiziellen Meldung von Zagreb zitiert. Gemeinsam habe man entschieden, dass der kroatische Trainer das Amt des Cheftrainers vorerst ruhen lassen werde und stattdessen die Leitung aller Handball-Abteilungen des Klubs übernehmen soll.

Bis zum Saisonende soll Co-Trainer Andrija Nikolic als Cheftrainer von Zagreb fungieren. Der 43-Jährige ist das erste Mal mit Zagreb am kommenden Donnerstag in der Champions League bei Aalborg Handbold gefordert. Aktuell rangiert der amtierende kroatische Meister mit zehn Punkten auf Rang sechs in der Gruppe A. Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Königsklasse steht das Rückspiel gegen den THW Kiel an (6. März, 18:45 Uhr).