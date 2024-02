RK Zagreb holt Vereinslegende zurück

RK Zagreb ist kurzfristig noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Champions-League-Teilnehmer holt eine Vereinslegende per Leihe zurück.

26 Jahre trug Zlatko Horvat das Trikot von RK Zagreb bevor der langjährige Kapitän den Verein 2020 in Richtung RK Metalurg Skopje verließ. Seit 2022 trägt der kroatische Rechtsaußen das Trikot des ungarischen Klubs Dabas KK.

Jetzt kehrt Horvat bis zum Saisonende auf Leihbasis zu seinem Jugendverein zurück. "Für den Jungen, der in unseren Reihen aufgewachsen ist, gab es kein langes Überlegen und wir möchten seinem Verein Dabas dafür danken, dass er sich uns anschließen und uns für den Rest der Saison unterstützen kann", so der Verein in einer offiziellen Meldung.

Horvat: "Hoffe, den Jungs helfen zu können"

"Ich bin froh, dass alles so schnell gegangen ist und alle Beteiligten zufrieden sind", erklärte der 40-Jährige selbst zu seiner Rückkehr. "Ich hoffe, den Jungs so schnell wie möglich helfen zu können. Ich fühle mich körperlich gut, ich bin 40 geworden, einige graue Haare sind da, aber ich denke, ich habe meinem Verein und meinen Teamkollegen immer noch etwas zu bieten."

Neben der Rückkehr von Horvat gab der Verein noch die Vertragsverlängerungen zweier wichtiger Säulen des Teams bis 2026 bekannt. Mit Luka Klarica und Matej Mandic bindet Zagreb zwei junge Spieler langfristig an den Klub.