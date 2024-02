RK Nexe trennt sich von Trainer-Duo

Europan-League-Teilnehmer RK Nexe trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer-Team. Das gab der kroatische Klub heute bekannt.

RK Nexe beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Branko Tamše. Auch sein Co-Trainer Albin Eter muss, laut einer offiziellen Meldung von Nexe, den kroatischen Klub mit sofortiger Wirkung verlassen.

"An dieser Stelle möchten wir Herrn Branko Tamše für die erzielten Ergebnisse und alles, was er für RK NEXE getan hat, danken und ihm für die Zukunft viel Glück und Erfolg wünschen", so RK Nexe auf der vereinseigenen Webseite.

Seit 2021 im Amt

Branko Tamše hatte das Amt des Cheftrainers bei RK Nexe im Januar 2021 übernommen, nachdem Hrvoje Horvat den Verein verlassen hatte. Unter Tamše feierte das Team unter anderem dem Einzug in das Finale Four der EHF European League im Jahr 2022.

Auch in diesem Jahr läuft es im zweithöchsten Wettbewerb für Nexe. Die Kroaten kassierten in dieser Saison bisher nur eine Niederlage und kämpfen gegen IK Sävehof und RK Gorenje Velenje in der Hauptrunde um dem Einzug in die nächste Runde.

In der Liga hingegen setzte es gestern eine Niederlage gegen Sesvete, die die Meisterschaftsträume von Nexe ins Wanken bringt. Aufgrund des straffen Terminkalenders wollen die Kroaten zeitnah über einen Nachfolger informieren.