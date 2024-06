RK Nexe Našice verpflichtet neuen Kreisläufer

Der RK Nexe Našice hat sich die Dienste eines Champions League-erfahrenen Kreisläufers gesichert. Der 29-jährige kehrt in sein Heimatland zurück.

Nachdem der RK Nexe bereits sieben Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt hatte (wir berichteten), gab der kroatische Topclub nun die Verpflichtung eines achten Neulings bekannt. Aus der zweiten französischen Liga kommt Leon Vucko zu Našice.

Der 29-jährige Kreisläufer ist ein Handball-Spätstarter, begann erst als Jugendlicher mit dem Sport. Über mehrere kroatische Vereine - unter anderem auch RK Zagreb - fand Vucko 2016 schließlich den Weg zu Tatran Presov. Beim slowakischen Champions League-Teilnehmer spielte er daraufhin in der Königsklasse und erzielte im Wettbewerb bis 2020 46 Tore.

Danach schloss sich Vucko dem französischen Zweitligisten aus Straßburg an, ehe der Kreisläufer zu Pontault-Combault Handball wechselte. Dort spielte der 29-jährige ebenfalls in der zweiten französischen Liga, in der er in der vergangenen Saison 36 Tore für den Tabellendritten erzielte.

"Ich habe mich sehr schnell mit Präsident Josip Ergovic über alles geeinigt, die ersten Eindrücke sind ausgezeichnet", erklärte Vucko auf der Vereinshomepage: "Ich bin sehr froh, dass ich zu diesem Verein gekommen bin, ich kann schon jetzt sagen, dass ich mit der Organisation des Vereins äußerst zufrieden bin. Ich habe viele Freunde, die bei Nexe gespielt haben, und ich habe immer nur Lob gehört, was meine Entscheidung auch ziemlich beeinflusst hat."

Vucko, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, führte aus: "Ich war als Spieler schon oft in Našice und kenne daher die Stadt und die Halle bereits, die immer voll war, wenn ich spielte. Ich hatte auch ein Gespräch mit Trainer Ivankovic, den ich nicht persönlich kannte, aber ich denke, wir werden alle zusammen einen guten Job machen. Das Team ist äußerst hochwertig und meine Erwartungen sind recht hoch. Ich hoffe, dass wir alle gesund sind und kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen.“