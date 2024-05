RK Gorenje Velenje plant ab Sommer mit Blagotinsek und Poklar

Der RK Gorenje Velenje treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison voran. Der aktuelle Spitzenreiter setzt dabei auf einen prominenten Namen.

Anze Blagotinsek soll am Kreis den Abgang von Branko Predovic kompensieren. Der Bruder von Flensburg-Kreisläufer Blaz Blagotinsek wurde beim RK Celje ausgebildet, spielt aktuell bei Jeruzalem Ormoz, dem abschließenden Gegner am heutigen Samstag. Drei Jahre war er auch bei Maribor Branik (2020-23) aktiv.

"Ich freue mich darauf, nach Velenje zu kommen und auf die neuen Herausforderungen, die uns in der neuen Saison erwarten. Ich werde mein Bestes geben, um meine Ankunft zu rechtfertigen, und ich glaube, dass wir als Team die gesteckten Ziele erreichen werden", so Blagotinsek in einer Vereinsmitteilung.

Auf Linksaußen kommt hingegen Tine Poklar wieder zurück. Groß geworden bei Koper spielte der Flügelspieler schon von 2008-13 bei den "Wespen". Über drei Spielzeiten bei Maribor Branik führte ihn sein Weg zu Elverum und dann 2019 zum Alpla HC Hard und dann seit 2020 stand er wieder bei Koper unter Vertrag.

"Ich bin sehr glücklich, einen Vertrag mit Gorenje Velenje zu unterzeichnen, denn es ist ein Verein mit einer reichen Geschichte, der jedes Jahr um die höchsten Plätze in Slowenien kämpft und auch erfolgreich an europäischen Wettbewerben teilnimmt", so Poklar in einer Vereinsmitteilung.

Ebenfalls auf der linken Außenbahn ist Oleksiy Yankovskyy heimisch, der 25-jährige mit ukrainischen Wurzeln ist ein Eigengewächs von Sloven Gradec.

Auf Rechtsaußen wird Vlado Matanovic nach vier Jahren in Kroatien beim RK Zagreb und zuletzt seit November beim RK Spacva Vinkovci wieder nach Velenje zurückkehren. Der 28 Jahre alte Kroate spielte in seinem Heimatland zuvor auch schon für Rijeka, Buzet und Umag.

Mit Emir Taletovic, Matevz Skok, Jernej Drobez, Tilen Sokolic und Enej Slatinek Jovicic konnte man zuletzt zahlreiche Leistungsträger binden.