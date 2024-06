RK Celje verpflichtet ukrainischen Nationalspieler

Der slowenische Top-Klub RK Celje hat einen neuen Kreisläufer verpflichtet. Ein ukrainischer Nationalspieler wechselt zum Rekordmeister.

Oleksandr Onufriienko wechselt nach Slowenien. Der ukrainische Handball-Nationalspieler hat bei Celje einen Dreijahresvertrag unterschrieben - mit der Option auf eine weitere Saison. Das gab sein neuer Klub bekannt.

"Oleksandr ist ein sehr engagierter Spieler und ein echter Kämpfer, auch wenn er aufgrund der Anforderungen als Kreisläufer noch an seiner physischen Stärke arbeiten muss. Das muss unsere Mannschaft in Zukunft auszeichnen und er wird sich perfekt einfügen", so Paulo Pereira, der neue Celje-Cheftrainer.

Der 23-jährige 1,94 Meter große Kreisläufer stammt aus einer Handball-Familie: Sein älterer Bruder Serhiy spielte in der Vergangenheit u.a. bei Paris Saint-Germain. Oleksandr begann seine Karriere bei ZTR Zaporozhye, wechselte dann für zwei Jahre zu SKA Minsk nach Weißrussland und kehrte 2021 in sein Heimatland zurück.

Gastspiel in Deutschland

2022/23 spielte Onufriienko mit Zaporozhye in der 2. Handball-Bundesliga mit (29 Spiele, 15 Tore). Aufgrund des Krieges in der Ukraine wechselte Oleksandr Onufriienko letzte Saison nach Griechenland zu Aeropos Edessas.