RK Celje sucht neuen Chefcoach im Internet

Am heutigen Samstag endet die Meisterschaft in Slowenien. Während Gorenje Velenje und Trimo Trebnje sich noch ein Fernduell um die Meisterschaft liefern, plant der entthronte Serienmeister RK Celje schon die neue Spielzeit und greift dabei zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Mit einer offiziellen Stellenanzeige beim Portal LinkedIn suchte der Verein im Internet einen neuen Cheftrainer für die Dauer von mindestens zwei Jahren mit Option auf zwei weitere Spielzeiten. Offizieller Bewerbungsschluss war am vergangenen Dienstag.

"Wir stehen kurz vor dem Beginn eines neuen Zyklus, der auf vier Spielzeiten angelegt ist und dessen wichtigste sportliche Ziele die Wiedererlangung des nationalen Meistertitels und die Teilnahme an der EHF Champions League sein werden", hieß es von Vereinsseite und verweist dabei aber auch auf die Integration der eigenen Akademie-Spieler.

Die Saison verlief beim RK Celje nicht nach Plan, in der Gruppenphase der EHF Champions League blieb man in vierzehn Spielen ohne einen Punktgewinn, im Pokalwettbewerb schied man schon im Viertelfinale gegen den MRK Krka aus, der am Ende im Pokal Dritter und in der Meisterschaft als Vierter oder Fünfter ins Ziel kommt.

Der letzte Spieltag bringt ein Fernduell um den Titel, Gorenje Velenje empfängt den mit Krka punktgleichen Fünften Jeruzalem Ormoz, während der Zweite und Pokalsieger Trimo Trebnje zum Sechsten RD Riko Ribnica muss. Krka reist zum Siebten Koper, Celje hingegen hat ein bedeutungsloses Heimspiel gegen den SRD Skofljica, der die Klasse aber schon gesichert hat. Als Absteiger stehen MRK Ljulbjana und RK Dobova fest.

chs

Aktuelle Spiele Slowenien

Datum Heim Gast Ergebnis 25.05.24 RK Celje SRD Skofljica 20.00 h 25.05.24 RK Dobova Slovan Ljubljana 20.00 h 25.05.24 RK Gorenje Velenje Jeruzalem Ormoz 20.00 h 25.05.24 RD Koper MRK Krka 20.00 h 25.05.24 MRK Ljubljana RK Svis Ivancna Gorica 20.00 h 25.05.24 RD Riko Ridnica RK Trimo Trebnje 20.00 h 25.05.24 Slovenj Gradec RD Urbanscape Loka 20.00 h

Tabelle Slowenien