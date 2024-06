RK Celje bestätigt Towart-Abschied

Der personelle Umbruch bei RK Celje in diesem Sommer geht weiter. Nach dem Abschied der beiden Slowenen Mitja Janc und Tim Cokan verlässt auch ein Torhüter den Klub in Richtung Ausland.

Nach einer gänzlich verkorksten Saison stehen bei RK Celje die Zeichen auf Neuanfang. So verpasste der slowenische Serienmeister in der heimischen Liga nicht nur die Meisterschaft und schied im Pokalwettbewerb schon im Viertelfinale aus, sondern auch international war für den Klub in der Champions League bereits nach der Vorrunde Schluss.

Zur neuen Saison geht der Verein neue Wege. Unteranderem verlassen einige Spieler den Klub. Der Kreisläufer Rok Maric wechselt nach Deutschland zum ThSV Eisenach, die beiden Slowenen Mitja Janc und Tim Cokan wechseln zum polnischen Meister Wisla Plock.

Abschied nach einem Jahr

Jetzt gab Celje auf der vereinseigenen Webseite bekannt, dass auch mit Torhüter Rok Zaponšek einer der Topleute dieser Saison den Klub nach einem Jahr bereits wieder verlassen wird.

"Ich möchte Celje für die Gelegenheit und das Vertrauen danken ich das Trikot des slowenischen Handballvereins mit den meisten Trophäen tragen darf", wird Zaponšek zitiert. Den Torhüter zieht es nach Ungarn. Dort soll der 31-Jährige bei einem ungarischen Klub einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben.

Neben den zahlreichen Abgängen geht RK Celje ungewöhnliche Wege auf der Suche nach einem Cheftrainer. Mit einer offiziellen Stellenanzeige auf dem Portal LinkedIn sucht der Verein nach einem neuen Trainer (wir berichteten). Mehr als 120 Bewerbungen sollen bei Celje eingegangen sein, wie Vereinspräsident Miro Benicki gegenüber dem Newsportal balkan-handball bestätigte.