Erstmals seit 2014: River Plate ist argentinischer Meister

Es war nur noch eine Frage der Zeit: In der Nacht auf Freitag (MESZ) krönte sich River Plate nach sieben Jahren Wartezeit zum argentinischen Meister. Ein Ex-Nürnberger mischte noch immer mit.

Eine lange Wartezeit musste der Rekordmeister (nun 37 Titel) hinter sich bringen: Seit 2014, als River Plate letztmals argentinischer Champion geworden war, hatte der Klub aus der Hauptstadt Buenos Aires sogar zweimal die Copa Libertadores gewonnen (2015 und 2018).

2021, nach sieben Jahren Durststrecke, konnte es allerdings kaum einen anderen Meister geben: Mit zwölf Punkten Vorsprung - so viel trennen Verfolger Defensa y Justicia und Tabellenplatz 13 - durfte das Team von Erfolgstrainer Marcelo Gallardo nach dem 4:0 gegen Racing Club bereits drei Spieltage vor Schluss feiern. Teil dieses Teams ist übrigens nach wie vor der inzwischen 38-jährige Javier Pinola, der für den 1. FC Nürnberg einst in der Bundesliga spielte. Der Club gratulierte dem Publikumsliebling bereits via Twitter.

Wie geht es mit Trainer Gallardo weiter?

"Ein Jahr voller Hindernisse endete mit einem Lächeln", titelte die Zeitung "La Nación". River hatte so sehr mit Corona-Fällen zu kämpfen gehabt, dass zwischenzeitlich sogar ein Feldspieler ins Tor musste. Was die Stimmung ein wenig trübt, ist die Ungewissheit, wie es mit dem Trainer weitergeht, der zuletzt auch als Koeman-Nachfolger in Barcelona im Gespräch gewesen war. "Persönlich kann das eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens sein", so Gallardo (ESPN) am Rande der Feierlichkeiten.