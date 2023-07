Demichelis mit River Plate auf Anhieb Meister

Gleich in seiner ersten Saison hat Martin Demichelis mit River Plate vorzeitig den Meistertitel gewonnen. Sorgt die Elf des Ex-Münchners nun auch in der Copa Libertadores für Furore?

War schon als Spieler mit River Plate Meister, nun ist er es auch als Trainer: Martin Demichelis. AFP via Getty Images

Die Fußstapfen waren riesig, als Martin Demichelis im Januar 2023 bei River Plate als neuer Cheftrainer übernahm. Nach über acht Jahren mit zahlreichen Titeln hatte Erfolgscoach Marcelo Gallardo seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Doch einen besseren Start hätte sich sein Nachfolger kaum wünschen können.

In der Nacht auf Sonntag (MESZ) feierte Demichelis vorzeitig den Gewinn der argentinischen Meisterschaft. Durch den 3:1-Heimsieg gegen Estudiantes de La Plata kann River Plate schon zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Entsprechend emotional ging es vor 86.000 Zuschauern im Estadio Monumental zu, in das der Klub nach der Erweiterung und Renovierung erst im Februar zurückgekehrt war.

"Es ist jeden Tag sehr anstrengend"

Schon in der ersten Minute gab Lucas Beltran mit seinem Führungstreffer die Richtung vor, spätestens nach den Toren von Nicolas de la Cruz (17.) und Ezequiel Barco (Elfmeter, 30.) konnte die Party steigen. Der Ehrentreffer durch Mauro Mendez (67.) fiel nicht mehr ins Gewicht. River Plate ist zum 37. Mal Meister, gewann unter Demichelis 18 seiner 25 Spiele bei einem Torverhältnis von 45:16.

"Es ist jeden Tag sehr anstrengend", sagte der frühere Profi des FC Bayern über die ersten Monate seiner Amtszeit. "Einen Helden wie Marcelo abzulösen, ist eine sehr große Verantwortung." Demichelis, der mit Tränen in den Augen feierte, war einst als amtierender Meister von River Plate nach München gewechselt und an der Säbener Straße viermal Meister und DFB-Pokalsieger geworden. 2010 zog er nach Malaga weiter, wo - einige Stationen später (u.a. ManCity) - auch seine Trainerkarriere begann. Zwischen 2019 und 2022 sammelte er im Nachwuchs des FC Bayern weitere Erfahrungen, zuletzt bei der zweiten Mannschaft als Nachfolger von Sebastian Hoeneß.

Das nächste Ziel des inzwischen 42-Jährigen dürfte das Weiterkommen in der Copa Libertadores sein, in der River Plate die Gruppenphase nur mit viel Mühe und elf Gegentoren in sechs Spielen überstanden hatte. Anfang August wartet im Achtelfinale Internacional Porto Alegre aus Brasilien.