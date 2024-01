"Rivalität ist da": So will Österreich die Handball-Sensation gegen Deutschland schaffen

Deutschland gegen Österreich - dieses Duell birgt Brisanz. Auch im Handball. Die Österreicher wollen bei der EM wie zuletzt schon im Fußball die Deutschen schlagen. Wie gut sind sie wirklich?

Robert Weber will mit Österreich jetzt auch Deutschland schlagen. Ingrid Anderson-Jensen

Robert Weber ist jetzt 38 Jahre alt und hat im Handball fast alles gesehen. Der Rechtsaußen gehört zu den besten Torschützen in der Historie der Bundesliga, fast seine ganze Karriere verbrachte er im deutschen Oberhaus. Aber was der Österreicher bei der Europameisterschaft am Samstagabend erleben wird, das ist auch für ihn etwas ganz Besonderes.

Ein Hauptrundenspiel bei einer EM gegen den großen Rivalen Deutschland und das auch noch in Deutschland: "Da kommt bisher auf Nationalmannschaftsebene für mich nix heran", sagt Weber. "Fast 20.000 verrückte deutsche Fans, die ihre Mannschaft anfeuern werden gegen uns als Überraschungsmannschaft. Das ist ein Highlight."

Überraschungsmannschaft, das trifft es ziemlich gut. Denn auf dem Schirm hatte diese Österreicher vor dem Turnier fast niemand. Doch dann warf die sich eher für Ski- als für Hallensport begeisternde Nation erst den Mitfavoriten Spanien sensationell aus der EM, und schließlich folgte beim ersten Hauptrunden-Spiel ein völlig überraschender 30:29-Sieg gegen die bis dahin noch ungeschlagenen Ungarn.

Bilyk: "Uns erwartet ein Hexenkessel"

„Wenn man bedenkt, welche Mannschaft wir aus dem Turnier geworfen haben, gegen welche Mannschaften wir gepunktet haben, Wahnsinn", kann Weber es auch aktuell noch kaum glauben. Ein Sieg gegen Deutschland wäre nur ein weiterer Höhepunkt auf diesem Weg. Aber Weber warnt vor dem Gegner und gerade vor Torwart Andreas Wolff. „Es ist kein Geheimnis, dass die Überstärke der Deutschen im Tor steht mit Andi Wolff. Der spielt ein überragendes Turnier."

Trotzdem ist der Glaube an die nächste Überraschung da. Im November hatten die Österreicher die Deutschen schon im Fußball souverän bezwungen. Jetzt fiebern zumindest einige österreichische Medien einer weiteren Sensation in der Halle entgegen.

"Natürlich ist eine gewisse Rivalität da, da braucht man nicht um den heißen Brei herumzureden", sagte Österreichs Superstar Nikola Bilyk vom THW Kiel. "Ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt im Handball gegen Deutschland gewonnen haben. Darum würden wir uns irrsinnig über zwei Punkte freuen."

Das nötige Selbstbewusstsein bringen die Österreicher jedenfalls mit. Sehr müde sei seine Mannschaft zwar, gab Trainer Ales Pajovic zu. Doch die gigantische Atmosphäre vor rund 20.000 Zuschauern in der Kölner Arena dürfte ihn und seine Spieler schnell aufwecken. „Uns erwartet da ein Hexenkessel", sagte Bilyk.

