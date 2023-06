Rittner zu Neuerung bei den French Open: "Das bevorteilt technisch schwächere Spieler"

Lange Ballwechsel und lange Matches - bei den diesjährigen French Open ist das kein seltenes Bild. Zwei externe Aspekte werden dafür verantwortlich gemacht, einer davon spaltet die Meinungen.

In Paris großes Thema: Die Spielbälle bei den French Open. IMAGO/USA TODAY Network

Daniel Altmaier war eine der großen Überraschungen in Paris, vor allem sein Coup gegen den Italiener Jannik Sinner brachte ihm viel Aufmerksamkeit - und einen Eintrag in die Geschichtsbücher der French Open, denn mit fünf Stunden und 26 Minuten war die Partie das fünftlängste Match der Turniergeschichte.

Ohnehin kann man den Eindruck bekommen, dass die Matches in diesem Jahr länger dauern als gewohnt. Das liegt zum einen am Wind, der es den Spielern und Spielerinnen schwer macht - und zum anderen die Bälle, die die Gemüter erhitzen. Benoit Paire ärgerte sich nach seinem Aus besonders lautstark, bezeichnete die Turnierbälle als "lächerlich" und befand, dass es "unmöglich ist, damit ein Ass zu schlagen".

Doch nicht nur Paire äußerte sich kritisch. "Es ist nicht mein Lieblingsball", gab unter anderem Holger Rune zu und stellte fest, dass die Bälle "groß und schwer" seien. "Das macht das Spiel sehr langsam." Stellt sich aber die Frage, ob das auch zutrifft - oder ob das nur ein individuelles Empfinden einzelner Sportler ist.

Untersuchung bestätigt individuelles Empfinden

Eine Untersuchung von "Eurosport" brachte die Erkenntnis, dass die Aufschläge in der Tat langsamer sind und Ballwechsel auch im Schnitt länger dauern. "Der Filz stellt sich schnell ab", erklärt Bundestrainerin Barbara Rittner: "Man kann leichter returnieren, es entstehen längere Ballwechsel. Das bevorteilt die technisch etwas schwächeren Spieler, weil man mehr draufhauen kann und es zu weniger Fehlern kommt."

Ich mag die Bälle. Carlos Alcaraz

Das bestätigte auch Novak Djokovic. "Ich habe mit vielen Spielern gesprochen und wir alle denken, dass die Bälle langsamer sind. Das macht es schwieriger, Winner zu schlagen. Man muss für jedem Punkt mehr arbeiten. Es verlängert die Matches und erfordert mehr Kraft."

Vorteil für Alcaraz?

Im Klartext: In Paris kann man in diesem Jahr durch emsige Laufarbeit viel wettmachen. Medvedev wiederum machte zudem noch einen speziellen Spielertyp aus, der "große Vorteile" habe. Profis, die weniger aus der Schulter und "mehr aus dem Handgelenk spielen, weil sie mehr Kraft in die Schläge bekommen".

Als Beispiel nannte der Russe Carlos Alcaraz und "zum Teil auch" Stefanos Tsitsipas - und beide sind bislang auch relativ mühelos durchs Turnier gekommen. Alcaraz stört sich dann auch wenig an den Bällen. Es sei zwar auch für ihn schwerer, "die Bälle so hart zu treffen, wie ich will. Aber ich bin jemand, der sein Spiel anpassen kann - und das habe ich getan. Ich mag die Bälle, aber ich verstehe jeden, der sagt, dass es schwer ist, mit diesen zu spielen."