Ritter: "Wir müssen ungemein aufpassen"

Mit dem 0:3 gegen Holstein Kiel bezieht der 1. FC Kaiserslautern die dritte Niederlage in Folge. Sogar der passsicherste Spieler patzt fatal.

Es gab nicht wenige auf der Tribüne des Fritz-Walter-Stadions, die sich verwundert die Augen rieben. Philipp Klement, zum zweiten Mal in Folge nominiert für die Startelf? Woher rührte der plötzliche Sinneswandel des Cheftrainers Dirk Schuster? Gut eine Viertelstunde nach Spielbeginn dachten dieselben Menschen, der 31-jährige Spielmacher des 1. FC Kaiserslautern könnte sich mit einer einzigen Aktion die eben erst zuteilgewordene "zweite Chance" schon wieder zunichte gemacht haben.

Klement, dieser technisch beschlagene Fußballer, dessen Zuspiele kaum einmal in Gegners Füßen landen, hatte in der Heimpartie gegen Holstein Kiel dem Gast mit einem gräulichen Rückpass die Chance zum 0:1 auf dem Silbertablett serviert. Stürmer Benedikt Pichler erlief den Ball ohne Strapazen, und da er im Abschluss cool blieb, hatte Schlussmann Julian Krahl keine Möglichkeit, den Gegentreffer zu verhindern.

Klements Kinn sackte sofort Richtung Brust, die Aufmunterung seiner Teamgefährten war nur ein schwacher Trost. Mit einem einzigen Pass hatte Klement seine Rolle konterkariert. "Ich habe durch diese Aktion eine gewisse Unsicherheit in die Mannschaft gebracht", sagte er, "ich sollte der Mannschaft im Ballbesitz Sicherheit geben und habe genau das Gegenteil bewirkt. Das hat sich durch das ganze Spiel gezogen."

Platz 15 in drohender Nähe

Tatsächlich mochte man in der Analyse nach dem Schlusspfiff beim Endstand von 0:3 feststellen, dass jenes Tor nach 16 Spielminuten bereits der entscheidende Wirkungstreffer gewesen war. Wie schon beim 0:2 gegen Fürth und beim 1:2 in Wiesbaden schlichen die Roten Teufel zum dritten Mal in Serie verdient als Unterlegene vom Rasen. Der Tabellenkeller rückt näher. Seit der verspielten 3:0-Führung in Düsseldorf (3:4) ist der FCK nicht mehr wiederzuerkennen. In der Tabelle belegt er nur mehr Position elf. Der Vorsprung auf Relegationsrang 16 beträgt fünf Punkte. Platz 15 droht zwei dürre Zähler entfernt.

"Wir machen es mit dem Ball und gegen den Ball im Moment nicht gut. Es ist leicht, gegen uns Tore zu schießen, wir haben Probleme, uns Chancen zu erarbeiten", sagte Klement: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass Kiel uns auseinandergespielt hat und dass wir gar nicht hingekommen sind. Wir machen halt zu einfache Fehler." Zweifellos. Beim 0:2 durch Fiete Arp, Ausgangspunkt war eine Ecke, stimmte die Zuordnung nicht, der Ball strich einmal quer durch den Strafraum, ehe Arp zur Stelle war; beim 0:3, abermals durch Pichler, war nach einem Einwurf im Mittelfeld außer dem Torschützen niemand mehr am Ball. Der 26-jährige Stürmer nahm ihn an, vernaschte Kevin Kraus, flitzte ihm locker-leicht davon, ließ auch Almamy Toure und Jan Elvedi ins Leere laufen und vollendete. "In der Summe ist das zu einfach, das muss man sagen", bekannte Klement.

Ich sollte der Mannschaft im Ballbesitz Sicherheit geben - und habe genau das Gegenteil bewirkt. Philipp Klement

Der 1. FC Kaiserslautern war lange Zeit dafür bekannt, sich drohendem Unheil zu widersetzen. Oft drehte die Mannschaft Rückstände, kam zu Siegen oder Teilerfolgen, die niemand mehr für möglich hielt. Mittlerweile wirkt die Elf von Cheftrainer Dirk Schuster müde. Es fehlen ihr Entschlusskraft und Überzeugung. Der Wille, sich partout nicht unterkriegen zu lassen, ist nicht mehr erkennbar. Aber warum? Soll es allein daran liegen, dass in dem gesperrten Boris Tomiak und dem verletzten Ragnar Ache ein "Aggressive Leader" und ein einschüchternder Sturmtank fehlen? Ache verletzte sich in Düsseldorf und musste bei der 3:0-Führung ausgetauscht werden - von da an ging es in der Liga bergab.

Eine ungeliebte Debatte

Eine Typenfrage also? Klement mag diese Diskussion nicht. Sie werde immer entfacht, wenn Teams erfolglos spielten, sagt er, es gehe mehr um Inhalte, taktische Fragen, Entscheidungen auf dem Platz. Mit Sicherheit habe der FCK sich gegen Kiel unter Wert verkauft, auch das Aufbäumen habe gefehlt. "Typenfrage" jedoch klinge stets nach Aktionismus. "Vor sechs Wochen hat keiner davon gesprochen, da waren wir alle super Typen."

Auch Kraus hatte eine tiefschwarzen Tag erwischt. Er bestätigte im Nachgang die Analysen seiner Vorredner, die fehlende Gelassenheit am Ball, die schlechte Zweikampfführung, das miese Passspiel, die Tatsache, dass Holstein immer einen Schritt voraus gewesen sei. "Uns fehlt das Selbstvertrauen", schloss Kraus, "und das bekommst du nur durch Siege".

Gelegenheiten zur Schubumkehr - theoretisch

Die Aufgaben bis zum Jahresende werden nicht leichter. Immerhin bescheren sie dem FCK vier Kontrahenten, die seiner Kragenweite entsprechen dürften. Zunächst steht das Gastspiel beim zwei Punkte schlechteren 1. FC Magdeburg an, es folgt das Heimduell mit der zählergleichen Berliner Hertha. Zum Jahresabschluss reist der FCK zum aktuellen Tabellenvorletzten, Eintracht Braunschweig. Überdies kommt es zum Pokalachtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg, der drei Punkte mehr erspielt hat als der FCK. Keines dieser Teams kann von sich behaupten, soeben auf einer Welle der Euphorie zu surfen. Das verheißt Dirk Schusters Elf Gelegenheiten zur Schubumkehr. Zumindest in der Theorie.

Bei Ritter gesellte sich zum Frust nach der sportlichen Ohrfeige durch Holstein Kiel der körperliche Schmerz, den ein Zweikampf hervorgerufen hatte: Die Lippe war angeschwollen. Dem 29-Jährigen blieb allein der Galgenhumor: "Eine dicke Lippe haben wir nicht riskiert, so wie wir heute gespielt haben." Ritter konnte nur mahnen: "In der 2. Liga geht es ganz schnell nach oben, aber genauso schnell nach unten. Wir müssen ungemein aufpassen."