Ritter nach Kroos-Vergleich: "Er soll lieber bei der Musik bleiben"

Der 1. FC Kaiserslautern steht im Halbfinale des DFB-Pokals und darf immer mehr vom dritten Triumph nach 1990 und 1996 träumen. Trainer Dimitrios Grammozis erlaubt deshalb auch eine kleine Bus-Party, während Marlon Ritter geadelt wird und sich selbst aber nüchtern einordnet.

Da ein Halbfinaleinzug nicht alle Tage vorkommt und das Lauterer Team nach dem verdienten wie schon auf dem Berliner Rasen ausgiebig gefeierten 3:1 über Hertha BSC aufgrund der angekündigten Streiks ohnehin auf eine über 600 Kilometer lange sowie über siebenstündige lange Busfahrt angewiesen war, durften auch Kaltgetränke genossen werden.

FCK-Coach Dimitrios Grammozis, der nach dem jüngsten wichtigen 4:1 im Zweitliga-Kellerduell mit Schalke binnen weniger Tage den zweiten großen Sieg eingefahren hatte, erlaubte das ausdrücklich. "Eine lange Busfahrt steht an", so der Trainer bei "Sky". "Die Spieler sollen es heute genießen." Zumal es für Grammozis in der schnelllebigen Fußballwelt ohnehin kaum Zeit für Genusspausen gebe.

Ritter ist "einer der Besten"

Warum derweil so ein relativ klarer Viertelfinalsieg bei Zweitliga-Konkurrent Hertha gelungen war, lag für den Lauterer Coach auch im 3-4-3-System der Alten Dame: "Das hat uns gelegen, wir konnten mit unseren drei Stürmern Mann-gegen-Mann anlaufen und haben immer eine gute Positionierung gehabt."

Ebenfalls auffällig: Der 29-jährige Kapitän Marlon Ritter war bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der 63. Minute (Grammozis: "Marlon klagte schon Ende erste Hälfte über Beschwerden im hinteren Oberschenkelbereich") einmal mehr ein auffälliger und herausragender Faktor im Spiel der Roten Teufel - und heimste dafür großes Lob von seinem Coach ein. Grammozis sagte über seinen Schützling: "Wenn man Marlon Ritters Anlagen sieht, dann ist er auf jeden Fall ein Topspieler für die 2. Liga, wenn nicht für Höheres. Wir wissen, was wir an ihm haben - er weiß, wann er den Schalter umlegen muss. Auch was das Denken und die Handlungsschnelligkeit ist, ist er einer der Besten."

Doch wie gut genau? Dazu hatte Ritter selbst auch ein Loblied von FCK-Edelfan Mark Forster erhalten. Der Musiker, der in der Halbzeitpause und nach dem Spiel als TV-Interviewpartner zu Verfügung gestanden hatte, hatte den Lauterer Profi mit Real-Ass und Weltmeister Toni Kroos verglichen. Das war dem geschmeichelten Ritter selbst aber etwas zu viel - mit einem Schmunzeln sagte er nämlich: "Ich will dem Mark da nicht zu nahe treten, aber er hat da glaube ich nicht so viel Ahnung von Fußball. Er soll lieber bei der Musik bleiben." Er fühle sich aber geehrt von dem netten Vergleich und könne das Kompliment nur zurückgeben - Ritter schätze selbst die Kunst von Forster sehr.

"Wir wollen gerne wiederkommen"

Wie weit kann die DFB-Pokal-Reise aber gehen für den 1. FC Kaiserslautern? Gelingt am Ende der ganz große Coup und damit der dritte Triumph in diesem Wettbewerb nach 1990 (3:2 gegen Bremen) und 1996 (1:0 gegen Karlsruhe)? Coach Grammozis will die Ruhe bewahren und erst einmal auf die kommende Aufgabe in Elversberg am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) blicken: "Wir dürfen nicht zu sehr in zu viel Euphorie verfallen." Ritter pflichtete bei: "Wir haben schwierige Wochen hinter uns, es wurden Sachen geschrieben über uns, die gar nicht stimmen." Nun wolle er und die Mannschaft auf den jüngsten Erfolgen aber aufbauen - und natürlich, wenn schon das Halbfinale erreicht worden ist, letztlich auch das Endspiel erreichen, um wieder nach Berlin zu dürfen: "Wir wollen gerne wiederkommen."