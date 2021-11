Ritter: "Auch der Schiedsrichter muss einen kühlen Kopf bewahren"

In neuer Rolle ist Marlon Ritter im zweiten Jahr beim FCK zum Leistungsträger avanciert. Im Derby beim 1. FC Saarbrücken will der 27-Jährige wieder an die zwischenzeitliche Siegesserie der Roten Teufel anknüpfen.

Kommt im defensiven Mittelfeld in dieser Saison viel besser zur Geltung: Marlon Ritter imago images/Jan Huebner

Herr Ritter, haben Sie die das ungewohnte Gefühl der Heimniederlage gegen Würzburg - der ersten nach neun Monaten - schon verarbeitet?

Ja, denn wir haben bis auf 20 Minuten trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt. Aber am Samstag steht das Derby an, da können wir uns jetzt nicht mehr damit beschäftigen.

Nach dem Fehlstart zeigte die Leistungskurve stark nach oben, dabei ist die Mannschaft zu großen Teilen noch die gleiche, die letztes Jahr gegen den Abstieg kämpfte. Was ist in diesem Jahr anders?

Das ist eine gute Frage. Wir stehen dieses Jahr defensiv überwiegend gut, und wenn doch etwas durchkommt, hält der Matze (Torhüter Matheo Raab; Anmerkung der Redaktion) die Dinger. Auch vorne sind wir besser geworden und immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Nach ein paar Spielen ist uns das bewusst geworden. Deswegen läuft es mit Ausnahme des letzten Sonntags ganz gut aktuell.

Als Marco Antwerpen die Mannschaft im Februar übernommen hat, hat es einige Spiele gebraucht, um zusammenzufinden. Ähnlich zu Beginn dieser Saison. Sehen Sie da Parallelen?

Ich glaube schon. Die Umstellung auf die Dreierkette hat uns in dieser Saison sehr gutgetan. Irgendwann waren dann die Abläufe drin und jeder hat gewusst, was der andere macht. Das hat Früchte getragen.

Du brauchst einfach eine Serie, um den Unterschied zu machen. Marlon Ritter

Besteht die Gefahr, dass die jüngste Niederlage den Schwung wieder rausgenommen hat?

Nein, gar nicht. Wir wissen, was wir können. Aber in den letzten beiden Spielen haben wir das jeweils eine Halbzeit nicht abgeliefert, da bekommst du in dieser Liga dann gleich Probleme. Wir müssen dahin zurückkommen, unser Spiel über 90 Minuten durchzuziehen. Dann ist es schwer, uns zu schlagen.

Fünfmal lag der FCK in dieser Saison zurück - es folgten fünf Niederlagen. Warum tut sich die Mannschaft in Rückstand so schwer?

Es war ja jetzt schon etwas länger her, dass wir mal zurücklagen. Von daher war das ohnehin ein etwas komisches Gefühl. Ich sehe da aber kein grundsätzliches Problem. Wir hatten genug Chancen und ich bin mir sicher: Hätten wir ein Tor gemacht, hätten wir das Spiel gegen Würzburg nicht verloren.

Vier Punkte sind es bis Rang drei, drei Punkte nur vor Platz 17: Wie nervös macht Sie der Blick auf die Tabelle?

Gar nicht. Wir sind noch früh in der Saison, es sind noch einige Spiele zu gehen. Aber klar: Je früher man den Abstand nach unten vergrößert, desto besser ist es.

Mit Paderborn sind sie 2018 in die 2. Liga aufgestiegen. Was braucht es, um sich in der 3. Liga durchzusetzen?

Genau das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat: Hinten gut stehen und vorne deine Chancen nutzen. Du brauchst aber auch einfach eine Serie, um entsprechend den Unterschied zu machen.

Ich war nicht im Urlaub und habe gefühlt jeden Tag mit unserem Athletiktrainer gearbeitet. Marlon Ritter

Nach elf Bundesligaspielen für Paderborn sind Sie 2020 zum FCK in die 3. Liga gekommen. Wirklich gut lief es im ersten Jahr aber nicht. Was war für sie ausschlaggebend, sich als potenzieller Verkaufskandidat trotzdem durchzubeißen?

Ich glaube, das letzte Jahr war für alle schwierig. Ob wegen Corona oder unserer Saison, jeder hat sich das anders vorgestellt und keiner ist wirklich an seine Leistungsgrenze gekommen. Mit den Neuverpflichtungen hat man aber gesehen, wo der Weg hingehen sollte. Jeder hatte von uns hatte einfach richtig Bock, es besser zu machen.

Was haben Sie konkret dafür gemacht?

Ich war zum Beispiel nicht im Urlaub, weil meine Frau hochschwanger war. Ich war also in Kaiserslautern und habe gefühlt jeden Tag mit unserem Athletiktrainer gearbeitet.

Liegt die Leistungssteigerung auch an der neuen Rolle im defensiven Mittelfeld, statt wie zuvor weiter vorne?

Ja ich denke schon, ja. Ich habe jetzt öfter den Ball und das Spiel vor mir, so kann ich es besser lenken und meine Stärken einbringen.

Am Samstag steht das Derby gegen Saarbrücken, nach zuletzt zwei Duellen vor leeren Rängen erstmals nach über 20 Jahren wieder vor Publikum. Überwiegt die Vorfreude oder die Anspannung?

Beides. Wir freuen uns alle sehr, dass das Stadion voll sein wird und unsere Fans da sind. Natürlich ist ein gewisser Druck da. Aber seitdem ich hier spiele, haben wir kein Derby verloren.

Mit einem Sieg ziehen sie am Konkurrenten vorbei. Worauf wird es dabei ankommen?

Man hat im letzten Derby gegen Mannheim gesehen, wie es laufen kann. Ich will gar nicht sagen, dass wir da überdreht waren. Aber wir haben die Zweikämpfe angenommen und der Schiedsrichter hat manches ein bisschen anders gesehen ….

… die oberste Prämisse lautet also: Die Partie zu elft beenden?

Das sowieso. Ich bin davon überzeugt, wir hätten gegen Waldhof gewonnen, wären wir nicht zwei Mann weniger gewesen. Nicht nur die zwei Mannschaften, auch der Schiedsrichter muss einen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen von Anfang an die Zweikämpfe annehmen und unsere Fans mitnehmen. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch in Saarbrücken etwas mitnehmen und unsere Fans am Ende feiern können.