Ristl verlängert in Homburg

Mart Ristl hat seinen Vertrag beim FC 08 Homburg bis 2026 verlängert. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass der 27-Jährige nach Verletzungspech wieder auf die Beine kommt und so regelmäßig wie in den vorherigen Saisons auf dem Platz stehen kann. 2023/24 nämlich reichte es bislang nur zu sechs Regionalliga-Partien. Trainer Danny Schwarz ist sich bewusst, was er an seinem Kapitän hat: "Er ist auf und neben dem Platz als Führungsspieler gefragt. Im Team sorgt Mart für Stabilität und auf dem Platz für die nötige Aggressivität." Ristl betont in gleicher Meldung: "Mein Auftrag hier ist noch nicht abgeschlossen und ich bin weiter voller Tatendrang, unsere gemeinsamen Ziele endlich zu erreichen. Es bedeutet mir viel, dass der Verein mir trotz des für mich schwierigen letzten Jahres weiterhin das Vertrauen schenkt."