Ristl köpft den FC 08 Homburg bei der SG Barockstadt auf Platz zwei

Der FC 08 Homburg absolvierte bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz die einzige Freitagspartie und sprang mit dem 1:0-Sieg auf Platz zwei. Das goldene Tor erzielte Mart Ristl per Kopf.

Kann es per Kopf und per Fuß: Mart Ristl (hier ein Archivfoto) machte für den FC 08 Homburg bei der SG Barockstadt den Unterschied. IMAGO/Jan Huebner

Ristl-Kopfball bringt drei Punkte für Homburg

Die Partie zwischen der SG Barockstadt und dem FC 08 Homburg eröffnete am Freitagabend den Spieltag, sie wurde aufgrund eines Trauerfalls im Umfeld der Heimmannschaft vorverlegt. Wegen "Verzögerungen", genauere Infos wurden nicht vermeldet, ging das Spiel mit 15-minütiger Verspätung los. In den ersten 45 Minuten hatte die SGB die größeren Chancen, Homburg zeigte bis zum Strafraum aber auch von Zeit zu Zeit ein gefälliges Offensivspiel. Im zweiten Durchgang verhinderte FCH-Schlussmann Salfeld erst ein Eigentor von Stegerer, kurz darauf rettete Perdedaj für Homburg kurz vor der Linie. Nachdem sich auch SGB-Torwart Wolf bei einem Stegerer-Kopfball auszeichnen durfte, war er in der 71. Minute machtlos, als Ristl einen Eckball von Mendler am zweiten Pfosten einköpfte. Hillmann feuerte in der Nachspielzeit noch mal einen Distanzschuss um Zentimeter neben das Homburger Tor, danach war der Auswärtssieg und der zumindest vorübergehende Sprung auf Platz zwei in trockenen Tüchern.

Ulm beim Schlusslicht

Letzter gegen Erster, in Koblenz wartet für den SSV Ulm eine Pflichtaufgabe. Zudem will man das Polster an der Spitze freilich halten. Sechs sind es aktuell auf Offenbach, fünf, sollten die Haiger ihr ausstehendes Nachholspiel gewinnen, auf Steinbach. Da würde ein Stolpern in Koblenz natürlich für gesteigerten Druck auf die "Spatzen" sorgen. Die gewannen zuletzt gegen Hoffenheim II, ohne dabei aber zu glänzen. Aber Effizienz ist ja ohnehin eine der Stärke des Tabellenführers, der nach wie vor bei lediglich zwölf Gegentoren aus 22 Partien steht. Gegner Koblenz allerdings darf noch hoffen auf den Klassenerhalt. Punkte müssen her, um zunächst mal Eintracht Trier zu kassieren. "Es ist zusätzliche Motivation, sich mit den Besten zu messen", so RW-Coach Adrian Alipour, "sie werden uns aber zu einhundert Prozent nicht unterschätzen."

Doch auch der aktuelle Verfolger Nummer eins, die Kickers aus Offenbach, sind am Samstag dran. "Wir wollen den Druck auf Ulm erhöhen", sagte Mittelfeldspieler Björn Jopek nach dem jüngst hart erkämpften 2:1 gegen Freiberg: "Das sind die Spiele, die du gewinnen musst." Gilt auch für das kommende: Es geht zum VfR Aalen, der seinerseits zwölf Spieltage vor Saisonende mittendrin steckt im Abstiegsrennen. Nach erfolgreicher Vorbereitung ging der Auftakt für den VfR gegen Homburg bekanntlich verloren, die folgende Partie in Kassel fiel aus und soll am kommenden Dienstag nachgeholt werden. Offenbach hingegen ist im Rhythmus, die drei Pflichtspiele seit dem Winter wurden allesamt gewonnen - wenn auch "zäh", wie Coach Ersatan Palatan einordnet. "Aalen ist ein Team, das funktioniert", warnt er.

Die TSG Balingen trifft derweil auf Hessen Kassel und will, nachdem zuletzt gegen Homburg der Sieg spät noch aus der Hand gegeben wurde, wieder drei Punkte einfahren. Die braucht es auch, um weiter zum Verfolgerkreis zu gehören. Für Kassel hingegen ist - wie generell für die Teams ab Rang 13 - Abstiegskampf angesagt, das gilt auch für Wormatia Worms, das es mit dem FSV Mainz 05 II zu tun bekommt, sowie Eintracht Trier, das sich mit dem Bahlinger SC duelliert. Sind die jeweiligen Gegner im gesicherten Mittelfeld angesiedelt, könnte sich das für Astoria Walldorf schnell ändern, sollte die Partie gegen den SGV Freiberg verloren gehen. Keine Sorgen mehr müssen sich der FSV Frankfurt und der VfB Stuttgart II machen, die im direkten Duell aufeinandertreffen.

Haiger in Hoffenheim

Nur mehr eine Partie steht dann am Sonntag an, die allerdings hat wieder Relevanz für ganz oben: Der TSV Steinbach Haiger will die Hürde TSG Hoffenheim II meistern, um Primus Ulm weiter den eigenen Atem in den Nacken zu hauchen. Mit dem 2:0 unter der Woche gegen Bahlingen wurde auch das dritte Pflichtspiel nach dem Winter gewonnen. Vorsicht aber: Das Hinspiel ging auf eigenem Platz mit 0:3 verloren.