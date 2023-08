Ristics Vorahnung: "Wir wissen, dass wir noch eine Menge zu tun haben"

Beim 2:1-Auftakterfolg des Halleschen FC erlebte Schlussmann Sven Müller eine perfekte Rückkehr. Coach Sreto Ristic sieht bereits die Arbeit seines Trainer-Teams Früchte tragen, macht aber zugleich noch einige Defizite aus.

Sichtlich entspannt trat Halles Trainer Sreto Ristic nach dem knappen 2:1-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen zum Saison-Auftakt der 3. Liga am Freitagabend vor das "MagentaSport"-Mikrofon: "Wir sind einfach froh, ein gewonnenes Spiel analysieren zu dürfen. Wir wissen, dass wir noch eine Menge zu tun haben, das war mir aber auch schon vorher klar", erklärte der 47-Jährige.

Sein Team erwischte einen perfekten Start, als Neuzugang Dominic Baumann nach zwei Minuten nach einem hohen Ballgewinn zur Führung traf. "Das ist schon eine Art Fußball zu spielen, so anzulaufen. Klar kannst du das nicht über 90 Minuten machen, vor allem auch nicht im ersten Spiel. Das haben wir gut gemacht, deswegen ist der Baumi hier", ordnete der Coach ein.

Ristic arbeitet mit seinem Team an den Standards - mit Erfolg

Schließlich mussten sich die Hallenser nach einem beinahe überfallartigen Beginn zunehmend stärker werdenden Gästen aus Essen erwehren. Doch vor allem ein neuer, aber dennoch alter Bekannter rettete seiner Mannschaft immer wieder die Führung : Torhüter Sven Müller, der nach einem Jahr bei Dynamo Dresden in der Sommerpause zurück nach Sachsen-Anhalt gekehrt war: "Unfassbar gut" fühlte sich der 27-Jährige nach Abpfiff angesichts der drei Punkte, "als ob man nie weg war".

Keine lange Anlaufzeit benötigte mit Tom Baumgart, der nach einer Ecke per Kopf das 2:0 nachlegte, ein weiter Neuzugang kurz vor der Pause. Standards - eine von Ristic ausgemachte Schwäche in seiner ersten Saison als HFC-Chefcoach: "Da waren wir nicht ganz zufrieden", blickte der 47-Jährige zurück. Mit seinen Assistenten - der HFC holte in der Sommerpause etwa den ehemaligen Bundesliga-Spieler Roberto Pinto in sein Trainer-Team - arbeitete Ristic daran, mit Erfolg: "Das war heute eine Variante, die uns drei Punkte gebracht hat."

Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang beschränkten sich die Hallenser, die dort nach den Verletzungen von Nico Hug und Meris Skenderovic gleich zweimal wechseln mussten, mit der 2:0-Führung im Rücken zusehends auf die Defensive und überließen den Gästen die Spielkontrolle. "Da verändert sich permanent Statik und Struktur des Spiels", analysierte Ristic und verwies auf die fünf Neuzugänge in seiner Startelf. Die Gäste machten mit den Jokern Felix Götze, Ron Berlinski und Cedric Harenbrock selbst viel Druck: "Sie haben hinten raus richtig gute Fußballer eingewechselt, dass du da ein bisschen was überstehen musst, war ja klar."

Rückkehrer Müller: "Ich bin einfach nur stolz, Teil dieses Teams zu sein"

Besonders nach dem Anschlusstreffer von Isaiah Young gelangen dem HFC nurmehr selten Entlastungsangriffe, in der Schlussphase rückte Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer in den Mittelpunkt, der Moussa Doumbouya im Sechzehner von hinten zu Fall brachte. Schiedsrichter Patrick Kessel entschied nicht auf Foulspiel - und erklärte seine Entscheidung nach Spielende: "Es gibt den leichten Kontakt. Wenn man hier Impuls und Wirkung sieht, ist es doch relativ wenig. Gerade vor dem Hintergrund der gesamten Linie des Spiels bin ich froh, dass wir nicht auf Elfmeter entschieden haben. Ich glaube, dass die großzügige Linie auch dem Spiel gutgetan hat."

In der Nachspielzeit rettete dann noch einmal der für Hug gekommene Lucas Halangk mit einer perfekt getimten Grätsche gegen RWE-Kapitän Felix Bastians den Auftaktsieg, für den überglücklichen Rückkehrer Müller eine Szene mit Symbolcharakter: "Das beschreibt diese Mannschaft, dass sie alles reinwirft bis zum Ende. Ich bin einfach nur stolz, Teil dieses Teams zu sein."