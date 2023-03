Ristic und das Matchglück: "Über die Saison gleicht sich das aus"

Unter Sreto Ristic hat sich der Hallesche FC stabilisiert. Das 1:1 beim Tabellenersten Elversberg gibt den Saalestädtern weiter Rückenwind.

In sechs Spielen unter der Leitung von Sreto Ristic ist der Hallesche FC ungeschlagen geblieben und hat sich damit stabilisiert. Zwar ist die Abstiegszone weiterhin bedrohlich nah (der HFC ist punktgleich mit dem Tabellen-17. Oldenburg), der freie Fall konnte aber gestoppt werden. Geht es nach Meinung des neuen HFC-Coaches, hätte sein Team sogar noch mehr Punkte in den zurückliegenden Wochen verdient gehabt. "Wir haben die letzten fünf Spiele gut performt und nicht das Glück gehabt, gewisse Punkte einzufahren. Über die Saison gleicht sich das aus", sagte der Ex-Profi mit Blick auf die Partien vor dem Gastspiel in Elversberg am vergangenen Sonntag bei "MagentaSport".

Worauf Ristic damit anspielte: In der Schlussphase beim forschen Aufsteiger aus dem Saarland, der zwar seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg wartet, aber weiter unangefochten an der Tabellenspitze der 3. Liga steht, hatte sein Team das 1:1 und damit einen unerwarteten Punktgewinn mit Können, aber auch einer großen Portion Fortune verteidigt. Die SVE ließ in den Schlussminuten gleich mehrere Großchancen ungenutzt. "Man darf nicht vergessen, in welcher Situation wir sind. Für ein Auswärtsspiel haben wir das gut gemacht, ich möchte das Spiel nicht auf die letzten 10, 15 Minuten reduzieren", war Ristic aber um eine Einordnung bemüht. "Im Großen und Ganzen haben wir ein richtig, richtig gutes Spiel gegen den Tabellenersten gemacht."

Nicht verneinen wollte der 47-Jährige, dass seine Mannschaft ihr volles Repertoire abrufen musste, um der SVE Paroli zu bieten. "Wir waren am Limit. Wir haben versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten alles reinzuhauen. Das haben wir getan. Da braucht man ab und zu auch mal Glück, das hatten wir heute."

Zudem verwies Ristic auf eine Vielzahl von Chancen, die sich seinem Team vor und nach der Pause geboten hatte. Mehr als das Ausgleichtor durch Dominik Steczyk sprang dabei allerdings nicht heraus - sehr zum Leidwesen des Trainers, hätte Elversberg doch im Rückstand Räume freigeben müssen und nicht in der gewohnten Struktur weiterspielen können. Dennoch zeigte sich Ristic zufrieden. "Ich glaube, dass wir es über 75, 80 Minuten richtig gut gemacht haben. Wir nehmen diesen Punkt mit und wissen, was er wert ist."