Ristic übernimmt Trainerposten in Sandhausen

Der SV Sandhausen hat, nachdem sich die Wege mit Jens Keller getrennt haben, einen neuen Trainer präsentiert. Sreto Ristic soll das Team in der kommenden Saison betreuen. Das gab der Drittligist am Freitagabend bekannt. Ristic kennt die 3. Liga bereits gut, zuletzt war er für den Halleschen FC verantwortlich. Nachdem er das Team in der Saison 2022/23 in der Klasse halten konnte, wurde er in der abgelaufenen Saison freigestellt. Für Ristic ist es eine Rückkehr nach Sandhausen: Zwischen 2008 und 2011 lief er dort bereits als Spieler auf.