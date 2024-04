Risswunde am Schienbein bei Hummels - Kehl hofft für PSG

Bei der 1:4-Klatsche in Leipzig musste Mats Hummels vorzeitig vom Platz. Wie bei den weiteren Ausfällen hofft man in Dortmund auf eine Rückkehr zum Champions-League-Halbfinale gegen PSG.

Beim 1:4 gegen RB Leipzig hat Borussia Dortmund kein gutes Gesicht abgegeben. Am Ende war der BVB mit dem Ergebnis gar gut bedient, weil Leipzig zahlreiche Chancen - ein restlos bedienter Julian Brandt hatte 45 gezählt - ungenutzt ließ.

Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine derartige Klatsche, steht doch bereits am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Paris St. Germain an. Darauf richtete auch Sportdirektor Sebastian Kehl im Anschluss an das Spiel seinen Fokus: "Auch wenn das heute sich beschissen anfühlt, ist es am Mittwoch ein anderes Spiel." Und ein anderer Wettbewerb, in dem der BVB im bisherigen Saisonverlauf überzeugt.

Kehl setzt auf zwei Faktoren

Und auch weitere Faktoren lassen Kehl positiv gestimmt gen Mittwoch blicken. Zum einen setzt der 44-Jährige auf die Kulisse im Signal-Iduna-Park, wo die Zuschauer seit zehn Jahren kein Halbfinale in der Königsklasse mehr erlebten: "Da wird sich ganz Dortmund drauf freuen."

Zum anderen hofft Kehl darauf, auf die in Leipzig ausgefallenen Spieler setzen zu können. Emre Can und Ian Maatsen kehren nach ihrer Gelbsperre zurück, auch Marcel Sabitzer dürfte seinen Infekt bis Mittwoch gänzlich auskuriert haben.

Verantwortliche bei Hummels zuversichtlich

Neu hinzu kam am Samstag Mats Hummels, der nach 51 Minuten angeschlagen das Feld verlassen musste. "Mats hat eine Risswunde am Schienbein gehabt", erklärte Kehl. "Ich hoffe, dass das nicht so problematisch sein wird bis Mittwoch." Auf der Pressekonferenz ergänzte Trainer Edin Terzic: "Die wurde jetzt gerade behandelt. Er sah jetzt auch schon deutlich besser aus, sodass wir davon ausgehen können, dass es für Mittwoch gutgehen wird."

Ob mit oder ohne Hummels, die Marschrichtung ist klar. "Wir werden dieses Spiel mit maximalem Fokus und maximaler Konzentration angehen", gab Kehl vor. "Aber wir müssen uns mehr wehren, als wir es heute getan haben."