Riss des vorderen Kreuzbandes: Elversberg muss lange auf Correia verzichten

Marcel Correia wird der SV Elversberg monatelang fehlen. Der Abwehrspieler hat sich das vordere Kreuzband gerissen.

Wie der Zweitligist am Dienstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen mitteilte, hat sich Correia die Verletzung am Sonntag im Training zugezogen. Der 34-jährige Innenverteidiger wird dem Aufsteiger damit in nächster Zeit fehlen.

Correia bestritt in dieser Saison die ersten beiden Spiele für Elversberg (ein Tor), fehlte dann aber aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Erst am vergangenen Wochenende feierte er beim 2:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden sein Comeback, als er in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Der 19-fache Bundesligaspieler Correia spielt seit 2022 in Elversberg. Mit der SVE gelang ihm in der vergangenen Saison der Aufstieg in die 2. Bundesliga.