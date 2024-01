Riskantes Spiel wegen des Afrika-Cups: Verzichtet Xabi Alonso freiwillig auf Tah?

Beim Wiederauftakt in Augsburg steht Leverkusens Trainer Xabi Alonso vor einer kniffeligen Frage: Schont er den von einer Gelbsperre bedrohten Abwehrchef Jonathan Tah für die darauffolgende Partie in Leipzig? Die Indizien sprechen dafür.

Er spricht es nicht aus, aber trotzdem ist klar, was Xabi Alonso meint. "Wir haben ein großes Ziel vor uns. Wir wollen Erfolg haben, aber die beste Formel lautet: Spiel für Spiel." Der Titel ist das Ziel. Und dem Leverkusener Trainer ist die Bedeutung des Re-Starts im Duell mit Bayern München bewusst. "Wir brauchen eine gute Leistung und ein gutes Ergebnis in Augsburg, um wieder zu fühlen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", erklärt der Baske und schiebt im Brustton der Überzeugung hinterher: "Wir sind überzeugt, dass wir bereit für das vor uns liegende Jahr sind."

Bereit im Sinne von topfit und gut eingespielt? In jedem Fall! Aber auch bereit, was die Breite im Kader betrifft? Angesichts der Tatsache, dass Mittelstürmer Victor Boniface (Adduktoren-Operation, fällt bis April aus), Rechtsverteidiger Arthur (Muskelsehnenoperation im Oberschenkel, kehrt im März zurück) sowie Amine Adli, Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou, die alle beim Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) weilen, erstmal fehlen werden?

Vier Spieler für drei Positionen

Xabi Alonso bringt es mit seiner Einschätzung auf den Punkt. "Ohne drei Spieler", sagt er mit Bezug auf die Afrika-Cup-Teilnehmer, haben wir nicht so viele Möglichkeiten zu entscheiden. Aber wir haben genug gute Spieler, um eine gute Aufstellung zu haben." Allerdings ist dem Basken bewusst, dass nicht mehr viel passieren darf, wenn er anfügt: "Wenn Spieler verletzt oder gesperrt sein werden, haben wir vielleicht ein Problem."

Das ist offensichtlich auf der Position des Mittelstürmers so, falls Boniface-Konkurrent und -Ersatz Patrik Schick ausfallen sollte. Und auch für die Dreierabwehrkette ist das Spielerangebot ohne Tapsoba und Kossounou knapp.

Akut verfügt der Trainer über vier realistische Kandidaten für die drei Positionen: Linksfuß Piero Hincapie, Josip Stanisic für die Position rechts, Sechser Robert Andrich, der schon oft zentral in der Dreierkette spielte und überzeugte. Und Abwehrchef Jonathan Tah, der zuletzt im Test gegen Venedig (4:1) nicht in der Mitte, sondern rechts in der Dreierreihe agierte.

"Er ist ein Topspieler für uns"

Vier gute Optionen, die auf den ersten Blick ausreichen, aber zumindest in Hinsicht auf den Rückrundenauftakt in einer Woche in Leipzig doch ein Problem aufwerfen. Hat Tah doch bislang vier Gelbe Karte gesammelt und muss bei der nächsten Verwarnung ein Spiel aussetzen. Beim Topspiel in Leipzig wäre dies gegen die schnelle RB-Offensive doppelt ungünstig. Zum einen, weil Tah mit seiner Schnelligkeit dort ein wichtiger Faktor wäre. Zum anderen, weil Xabi Alonso dann keine echte Alternative auf der Bank hätte, wenn ein Bayer-Verteidiger gegen die offensivstarken und extrem dynamischen Leipziger verwarnt und gelb-rot-gefährdet wäre.

Verzichtet Leverkusens Trainer in Augsburg also freiwillig auf seinen Abwehrchef? "Die Spieler kennen die Aufstellung noch nicht, also kann ich das noch nicht sagen", wich Xabi Alonso der Frage am Freitag aus, "er ist im Kader. Er ist ein Topspieler für uns. Wir werden sehen."

Absolut konkret wurde der Spanier, als es um die Bewertung von Tahs Entwicklung im zurückliegenden Jahr geht. "Ich glaube, dass die Rückrunde der vergangenen Saison sehr wichtig für alle war, aber besonders für Jona. Er hat sehr gut gespielt, mit großer Persönlichkeit. Er fühlt sich wie ein Leader der Dreierkette an. Er kommuniziert viel mit den Innenverteidigern und den Mittelfeldspielern. Er ist immer konzentriert, macht fast keine Fehler. Und diese Saison ist er auch mit dem Ball sehr mutig nach vorne", attestiert er dem 27-Jährigen zurecht einen grandiosen Aufstieg.

Es könnte nach hinten losgehen

Im DFB-Team ist Tah so inzwischen zum dauerhaften Startelfspieler geworden. "Wir müssen ihn pushen, so weiterzumachen. Wenn er so mit uns spielt, hat er eine gute Chance, in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle einzunehmen", urteilt sein Vereinstrainer, der betont: "Aber das Wichtigste ist seine Arbeit, sein Ehrgeiz, sich verbessern zu wollen. Er weiß, dass er auf seinem hohen Niveau so gut spielen kann."

So lässt Xabi Alonso auch keinen Zweifel daran, welchen Stellenwert Tah in der Werkself besitzt, der durchgehend individuell an seinen Stärken und Schwächen arbeitet. "Ich weiß, dass in einem Kader alle Spieler unterschiedlich sind", sagt der Welt- und Europameister, "aber man braucht einige Spieler wie Jonathan Tah - das ist sicher."

Viel mehr Wertschätzung ist kaum möglich. Und weil sich Xabi Alonso auch der rein sportlichen Bedeutung Tahs so bewusst ist, muss er genau abwägen, wie er sich entscheidet in Augsburg: Geht er das Risiko ein und lässt er Tah wirklich draußen? Weiß er doch auch, wie wichtig ein guter Wiederauftakt im Titelkampf wäre. Und dass er sich Kritik gefallen lassen müsste, wenn dieser Schachzug schiefginge.

Gegen Bochum bereits eingespielt

Doch seine Aussagen vom Freitag deuten auf die Variante ohne Tah hin. Zudem stellen Xabi Alonsos Worte, dass alle Spieler in seinem Kader wichtig sind, alles andere als eine Floskel dar. Vielmehr hat er schon wiederholt bewiesen, dass er trotz der Politik der kleinen Schritte ("Wir haben unserem Plan, mit kleinen Zielen unser großes Ziel zu erreichen") sehr wohl über den Tellerrand der nächsten Partie hinausblickt.

So ließ er im letzten Ligaspiel vor Weihnachten gegen Bochum (4:0) alle fünf Afrikaner, die für eine Nominierung für den Afrika-Cup infrage kamen, auf der Bank und vertraute einer Elf, die ihm während des Turniers zur Verfügung steht, damit sich diese einspielen konnte.

Dass auch Tah in dieser Formation stand, stellt übrigens keinen Widerspruch zur Annahme dar, dass Xabi Alonso diesen in Augsburg schonen könnte. Hätte die fünfte Gelbe Karte für Tah, wenn er sie gegen Bochum gesehen hätte, doch ebenfalls die Gefahr einer Sperre für den Abwehrchef in Leipzig gebannt.