Risikofrage: Stützle hält sich in Sachen WM-Teilnahme bedeckt

Noch ist nicht sicher, ob Tim Stützle die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM im April verstärken wird.

Punktesammler im Dress der Ottawa Senators: Tim Stützle. Icon Sportswire via Getty Images

Tim Stützle hat eine klare Zusage pro DEB-Team für die WM in Finnland und Lettland vermieden. "Das muss man sehen", sagte der 21-Jährige von den Ottawa Senators im Interview mit Sky Sport. Seine Begründung: "Letztes Jahr habe ich den Fehler gemacht, mit einer kleinen Verletzung zur WM zu gehen. Die Verletzung wurde dann schlimmer - und das Risiko will ich nicht eingehen."

Die Endrunde findet vom 12. bis 28. Mai statt, das deutsche Team, das gegen Schweden ins Turnier gehen wird (12.5.), wird dann vom neuen Bundestrainer Harold Kreis gecoacht, der am Montag vorgestellt wurde. Bei der WM im vergangenen Jahr hatte Stützle der DEB-Auswahl wegen einer Knieverletzung ab dem letzten Gruppenspiel nicht mehr zur Verfügung gestanden.

Seine bisherige NHL-Saison mit den Senators beurteilte Stütze als durchwachsen. "Wir haben noch sehr viel Luft nach oben", sagte er: "Wir haben zuletzt aber gut gespielt und wollen daran anknüpfen."

Kaum noch Chancen auf die Play-offs

Auch die jüngsten drei Siege in Serie lassen den Kanadiern nur noch minimale Chancen auf das Erreichen der Play-offs im Kampf um den Stanley-Cup. Stützle: "Wir haben uns viel vorgenommen, aber dann auch Verletzungspech gehabt, ein paar Spieler sind ausgefallen." Mit bislang 45 Scorerpunkten ist der deutsche Stürmer einer der Leistungsträger seines Teams und will auch weiterhin für Ottawa "auf dem Eis nach vorne gehen". Denn die Wertschätzung in Form von viel Eiszeit müsse er "natürlich auch bestätigen".

Die Leistungen des deutschen Topspielers Leon Draisaitl, auf den er mit den Senators am 11. Februar trifft, verfolgt Stützle aufmerksam. "Es ist schön zu sehen, wie Leon wieder spielt diese Saison", sagte er. Er schaue "so gut wie jedes Spiel, wenn ich es nicht schaffe, schaue ich die Highlights".