Rippenbruch: Fuglsang ist raus - Zwei Corona-Fragezeichen

Jakob Fuglsang muss die Tour de France nach seinem spektakulären Sturz auf der 15. Etappe aufgeben. Bei der obligatorischen Testung am Ruhetag gab es zwei positive Ergebnisse.

Wie der Radsport-Weltverband UCI sowie die Tour-Organisatoren am Montagmittag bekanntgaben, wurde bereits am Sonntagabend eine obligatorische Testung aller Fahrer vorgenommen. Bis auf zwei fielen alle Testergebnisse negativ aus. Bei den zwei Fahrern, die positive Tests aufwiesen, sollen nun weitergehende biologische Nachuntersuchungen stattfinden, teilte die UCI mit. Die Namen der Fahrer wurden nicht genannt, beide sollen aber im Gesamtklassement keine Rolle spielen.

Endgültige Entscheidung über Start am Dienstagmorgen

Zum Schutz der übrigen Teilnehmer wurden die betroffenen Fahrer umgehend von ihrer Umwelt isoliert. Beide weisen keinerlei Symptome auf. Ob das Duo die 109. Tour de France fortsetzen kann, wird auch von den Diagnosen der biologischen Nachuntersuchungen abhängen. Eine endgültige Entscheidung durch die "betroffenen Parteien (COVID-19-Veranstaltungs- und Mannschaftsärzte sowie der Medizinische Direktor der UCI)" wurde für spätestens Dienstagfrüh vor dem Start der 16. Etappe angekündigt.

Zu dieser wird Jakob Fuglsang definitiv nicht mehr antreten. Der Däne vom Team Israel-PremierTech stürzte auf der 15. Etappe 60 Kilometer vor dem Ziel spektakulär. Fuglsang setzte das Rennen fort, nach der Zieldurchfahrt wurde bei einer Röntgendiagnose dann aber ein Rippenbruch im rechten Oberkörper diagnostiziert.

Fuglsang: "Es ist besser, den Stecker zu ziehen und nach Hause zu gehen"

Ursprünglich plante Fuglsang, die Tour trotz der Verletzung zu Ende zu fahren. Doch nach einer Unterredung mit der medizinischen Abteilung von Israel-PremierTEch gab er sein Vorhaben dann doch auf: "Ich habe schon öfter versucht, mit einer gebrochenen Rippe zu fahren und bis zum Ende durchzuhalten", wird er in einer Mitteilung der Equipe zitiert. "Aber in diesem Fall weiß ich, dass ich nichts zu gewinnen habe, wenn ich versuche durchzuhalten, also ist es besser, den Stecker zu ziehen und nach Hause zu gehen, um mich zu erholen."