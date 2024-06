Rintaro verlässt die Regionalliga Nordost

Ein weiterer Sommerabgang bei der VSG Altglienicke: Rintaro Yajima schließt sich eine Liga tiefer dem SV Tasmania Berlin an. Der heute 31-Jährige war mehrere Jahre in der Regionalliga Nordost aktiv, kickte vor seiner Zeit bei der VSG beim Berliner AK, dem ZFC Meuselwitz und Chemie Leipzig. So kam der laufstarke Mittelfeldmann auf über 150 Spielen in der 4.Liga.