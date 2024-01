Rijkhoff zurück zu Ajax?

Ajax Amsterdam arbeitet offenbar an einer Rückholaktion von Julian Rijkhoff. Wie die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" berichtet, habe Ajax ein neues Angebot beim BVB für den 19 Jahre alten Angreifer hinterlegt. Rijkhoff soll an einer Rückkehr in die Heimat interessiert sein, am Wochenende saß er beim 3:1-Sieg der Dortmunder U 19 gegen Paderborn 90 Minuten auf der Bank. Er kam 2021 aus Amsterdam zur Borussia, zeigte sich bei den BVB-Junioren auch treffsicher (52 Tore in 57 Spielen für die U 19), aber hat aktuell keine Profiperspektive in Dortmund.