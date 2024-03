Rijad Smajic: Profi-Durchbruch oder Köln-Abschied?

Er ist ein Juwel in der Innenverteidigung des 1. FC Köln II: Rijad Smajic überzeugt seit nunmehr zwei Jahren mit seinen Leistungen und seinem Auftreten auf dem Rasen im Senioren-Fußball.

Mehr zur Regionalliga West News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Im Januar 2022, damals noch als 17-Jähriger, debütierte Rijad Smajic in der Regionalliga West - und wirkte gegen das Liga-Schwergewicht RW Oberhausen auf Anhieb wie ein erfahrener Abräumer.

Im Sommer 2022 rückte Smajic aus der U 19 fest in die U 21 in die Regionalliga auf, gehörte phasenweise sogar dem Kölner Kader in der UEFA Conference League und der Bundesliga an, kam dort jedoch noch nicht zum Einsatz. Die gesamte Rückrunde 2022/23 setzte ihn schließlich eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung außer Gefecht. Doch seit dem vergangenen Sommer ist Smajic wieder da. Unter dem neuen Trainer Evangelos Sbonias musste sich der Innenverteidiger seinen Stammplatz zwar zunächst zurück erkämpfen, doch mittlerweile ist Smajic aus dem Kölner Abwehrzentrum kaum noch wegzudenken.

Beim 1:1 am vergangenen Wochenende gegen Mönchengladbach II überzeugte der Verteidiger einmal mehr durch sein starkes Abwehr-Verhalten und insbesondere sein Auftreten auf dem Platz. Mit seinen 19 Jahren tritt Smajic bereits selbstbewusst und führungsstark auf, dirigierte seine Nebenleute auf dem Platz und gab ihnen Anweisungen.

Tapeten-Wechsel oder Vertragsverlängerung?

"Ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins", sagt der bosnische U-21-Nationalspieler, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, "natürlich ist das Ziel, irgendwann im RheinEnergie-Stadion aufzulaufen für die Profis." Smajics Dilemma: Für den gebürtigen Kölner scheint die Tür nach oben ins Bundesliga-Team verschlossen zu sein. Zunächst Steffen Baumgart und aktuell Timo Schultz setzen - aktuell - noch nicht auf die Dienste des Talents. Ein weiteres Jahr in der Regionalliga West wäre ab dem Sommer jedoch verschenkte Zeit für den talentierten Defensiv-Künstler. Smajics Vertrag beim FC läuft aktuell noch bis 2025. Denkbar wäre einerseits eine Verlängerung beim FC mit einer Ausleihe ab Sommer - oder der vollständige Tapeten-Wechsel nach dieser Spielzeit. Interessenten gibt es nach Informationen des kicker bereits aus dem In- und Ausland.

Ein Vorbild für Smajic könnte übrigens Yann Bisseck sein. Der heute 23-Jährige durchlief ebenfalls die Jugendteams des FC, debütierte sogar in der Bundesliga, schaffte den Durchbruch in Köln jedoch letztlich nicht. Der von vielen Verletzungen gebeutelte Innenverteidiger landete über mehrere Leihstationen schließlich bei Aarhus GF in Dänemark. Dort überzeugte er mit seinen Leistungen und wechselte im vergangenen Sommer bei Inter Mailand, wo er in der Serie A und Champions League debütierte und auf dem besten Wege ist, italienischer Meister zu werden. Smajic jedenfalls, da darf man sicher sein, wird früher oder später ebenfalls im Profi-Fußball auftauchen.