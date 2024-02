Riiber hält Lokalmatador in Schach - Rydzek verpasst Podest

Am zweiten Tag der Nordischen Kombinierer beim Weltcup in Otepää hieß der Sieger wieder Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hielt einen Lokalmatador in Schach und feierte seinen 70. Weltcup-Sieg. Johannes Rydzek verpasste als bester Deutscher das Podest.

Jarl Magnus Riiber gewann auch den zweiten Wettkampf in Otepää. IMAGO/Scanpix