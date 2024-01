Riiber gewinnt zweites Rennen in Oberstdorf - Faißt läuft auf Rang drei

Kombinations-Dominator Jarl Magnus Riiber hat auch das "Compact-Race" in Oberstdorf gewonnen. Der Norweger siegte vor dem Österreicher Stefan Rettenbegger und Manuel Faißt.

Mit einer Glanzleistung in der Loipe haben die deutschen Kombinierer zum Abschluss der Wettbewerbe in Oberstdorf noch einen Podestplatz ergattert und damit im Laufen ein einmal mehr schwaches Abschneiden im Springen wettgemacht.

Das Ergebnis im Überblick

Auf der Schanze mussten die Schützlinge von Bundestrainer Eric Frenzel erneut der Konkurrenz hinterherblicken. Lediglich Manuel Faißt schaffte es unter die Top Ten, mit 24 Sekunden Rückstand nahm Faißt das Rennen vor dem Sprungsieger Riiber auf. Von den Plätzen elf bis 13 starteten David Mach (+40 Sekunden), Vizeweltmeister Julian Schmid (+42) und Terence Weber (+44). Pyeongchang-Olympiasieger Johannes Rydzek war in seinem Heimatort nach dem Springen 19. (+56). Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger lag zwar nur auf Platz 26, durfte angesichts des "gedeckelten" Rückstands im Compact-Format aber noch nach vorne blicken. Geiger startete mit 1:15 Minuten Rückstand ins Rennen, nach dem gewohnten Gundersen-Modus wären es 1:56 gewesen.

Faißt fehlen 11,8 Sekunden

In der Loipe über die 7,5 Kilometer spielten die DSV-Athleten dann ihre Stärken aus: Faißt lief sogar noch bis auf Rang drei und damit auf das Podest vor, am Ende fehlten ihm 11,8 Sekunden auf den Sieger Riiber, der nach Samstag seinen zweiten Sieg in Oberhof feierte. Zweiter wurde der Österreicher Stefan Rettenegger (+2,2 Sekunden).

Auch Johannes Rydzek (Oberstdorf), der von Platz 19 auf fünf lief, sowie Terence Weber (Geyer/7.), Julian Schmid (Oberstdorf/11.) und David Mach (Buchenberg/12.) überzeugten zumindest in der Loipe. Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger musste sich in seinem Heimatort mit Platz 17 zufrieden geben.

