Riiber gewinnt Kombination in Ramsau - Geiger knapp geschlagen Dritter

Jarl Magnus Riiber hat auch die Kombination in Ramsau am Dachstein gewonnen. Ein Deutscher schaffte es aufs Podest.

Im Zielsprint knapp an Platz zwei vorbei: Vinzenz Geiger hier beim Springen in Ramsau. picture alliance

Olympiasieger Vinzenz Geiger kommt im Weltcup der Nordischen Kombination immer besser in Fahrt. Der 25 Jahre alte Oberstdorfer stürmte am Freitag im österreichischen Ramsau erneut auf das Podest und sicherte sich mit einem Rückstand von acht Sekunden den dritten Rang.

Für Geiger war es nach einem eher durchwachsenen Saisonstart bereits die dritte Podestplatzierung in Folge. Vor knapp zwei Wochen hatte er im norwegischen Lillehammer zweimal den dritten Platz belegt. In Ramsau war Geiger nach dem Springen mit einem Rückstand von 16 Sekunden auf die Podestplätze in die Loipe gegangen.

Riiber lässt es locker auslaufen

Als unerreichbar erwies sich einmal mehr der norwegische Dominator Jarl Magnus Riiber, dessen Vorsprung deutlich komfortabler war als das Ergebnis erahnen lässt. Der Seriensieger im Gesamtweltcup lief zum 53. Weltcup-Sieg seiner Karriere - und das mit nur 25 Jahren. Platz zwei sicherte sich im Zielsprint gegen Geiger Riibers Landsmann Jens Luraas Oftebro (+7,9 Sekunden).

Manuel Faißt (Baiersbronn) als Siebter und Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) als Zehnter komplettierten das gute Ergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV). Fabian Rießle (Breitnau) überzeugte zudem mit einem 13. Platz, nachdem er im Springen nicht über den 26. Rang hinaus gekommen war. Julian Schmid (Oberstdorf), Vierter nach dem Springen, kam letztendlich als 14. ins Ziel.

Armbruster holt nächsten Podestplatz

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist im Weltcup bei den Frauen weiter stark unterwegs. Nach einem Sprung und dem folgenden Fünf-Kilometer-Lauf belegte die erst 16-Jährige am Freitag in Ramsau den dritten Platz und sicherte sich somit den zweiten Podestplatz in diesem Winter. Armbruster musste sich nur der norwegischen Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen sowie Lisa Hirner aus Österreich geschlagen geben. Armbruster war nach dem Springen bereits von Rang drei gestartet und verlor am Ende den Zielsprint um Platz zwei gegen Hirner.

Hinter Armbruster schafften auch Jenny Nowak mit Rang zehn, Svenja Würth auf Rang zwölf und Maria Gerboth als 15. für das deutsche Team Plätze unter den besten 15. Am Samstag steht in Ramsau ein weiterer Wettkampf auf dem Programm. Es ist der letzte vor dem Jahreswechsel.