Riiber gewinnt in Oberstdorf - DSV-Kombinierer schwach auf der Schanze

Der Norweger Riiber ist siegreich ins neue Kombinierer-Jahr gestartet. Beim deutschen Team scheinen sich die Probleme auf der Schanze auch 2024 fortzusetzen.

Vinzenz Geiger beim Springen in Oberstdorf. IMAGO/Nordphoto

Norwegens Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat sich zum Jahresstart den nächsten Weltcup-Einzelsieg gesichert. Der 26-Jährige gewann am Samstag in Oberstdorf nach einem Sprung von der Normalschanze und dem folgenden Zehn-Kilometer-Lauf. Riiber distanzierte im Schlussspurt die beiden Österreicher Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger. Lamparter als Tageszweiter und Rettenegger als Dritter waren im sonnigen Allgäu zuvor auf Riiber aufgelaufen, konnten dem Gesamtführenden auf der Zielgeraden aber nicht folgen.

Das deutsche Team war mannschaftlich zwar ordentlich dabei, hatte nach schwachen Leistungen auf der Schanze aber keine Chance auf das Podium. Vinzenz Geiger (6.), Manuel Faißt (8.) und Julian Schmid (10.) schafften es noch unter die besten Zehn. "Natürlich würden wir uns wünschen, dass die Geschlossenheit noch etwas weiter vorne wäre. Man kann schon zufrieden sein, aber natürlich ist der Anspruch da, noch etwas weiter vorne einzuschlagen", sagte Trainer Eric Frenzel im ZDF.

Oberstdorf ist der Auftakt der "German Trophy", die in diesem Winter zum zweiten Mal ausgetragen wird. Zweite Station der Sonderwertung, für die es auch gesonderte Preisgelder gibt, ist Schonach (26. bis 28. Januar).

Am Sonntag steht ein weiterer Einzelwettbewerb an, der dann nach dem "Compact"-Modus ausgetragen wird. Dabei wird der Punktrückstand nach dem Springen nicht in Sekunden umgerechnet, sondern nach der Platzierung mit fixen Abständen gestartet. Der "gedeckelte" Rückstand könnte ein Vorteil für die laufstarken deutschen Kombinierer sein.

Das Ergebnis im Überblick