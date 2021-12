Riiber erneut souverän - Geiger krönt Aufholjagd mit Platz 2

Die Nordische Kombination in Ramsau am Dachstein ist auch in diesem Jahr wieder ein Fixpunkt im Weltcup-Kalender der Herren. Jarl Magnus Riiber ließ in der Loipe nichts anbrennen, Vinzenz Geiger wurde Zweiter.

Startete erfolgreich eine Aufholjagd: Vinzenz Geiger. imago images/GEPA pictures