Riiber auch in Otepää nicht zu schlagen - DSV-Kombinierer fallen zurück

Auch wenn erst gelaufen und dann gesprungen wird, dominiert ein Norweger in der Nordischen Kombination. Die Deutschen überzeugen in der Loipe, springen aber auf der Schanze weit hinterher.

Der Norweger Jarl Magnus Riiber ist in der Nordischen Kombination weiter das Maß der Dinge und hat auch das erste Rennen im estnischen Otepää gewonnen. Der 26-Jährige feierte am Freitag im selten ausgetragenen Massenstart seinen achten Sieg in Folge. Bereits nach dem Zehn-Kilometer-Lauf in Führung liegend, zeigte Riiber im abschließenden Springen mit 99 Metern den weitesten Sprung im Feld. Hinter ihm schafften es der Este Kristjan Ilves und der Österreicher Johannes Lamparter auf das Podium.

Die deutschen Kombinierer konnten zumindest im Langlauf mithalten. Vinzenz Geiger kämpfte in der Loipe lange mit Riiber auf Augenhöhe und kam nur 1,7 Sekunden hinter dem Dominator ins Ziel. Auch Johannes Rydzek sicherte sich als Dritter mit 1,8 Sekunden Rückstand eine gute Ausgangslage für die Schanze. Doch nach schwachen Sprüngen fielen beide zurück. Rydzek landete nach einem Sprung auf 93 Meter als bester Deutscher auf Platz sechs, Geiger kam auf Platz 15. Manuel Faißt (10.), David Mach (11.), Julian Schmid (13.), Terence Weber (14.) und Wendelin Thannheimer (16.) platzierten sich geschlossen im Mittelfeld.

Der Wettkampf im Liveticker