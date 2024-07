Riesiger Ansturm auf Türkei-Spiel stellte MagentaTV vor Probleme

Das Duell zwischen der Türkei und Österreich wurde mit Spannung erwartet. Es war zugleich das einzige Achtelfinalspiel, das nicht im Free-TV zu sehen war, sondern nur auf MagentaTV - und das hatte Konsequenzen.

Das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei war das letzte von insgesamt fünf Exklusivspielen, die in Deutschland ausschließlich bei MagentaTV zu sehen waren. Folglich konnten nur Zuschauer, die auch ein Abonnement beim Anbieter abgeschlossen haben, das Spiel verfolgen. Das Interesse am Spiel war immens - und das bekam auch die Telekom, die MagentaTV anbietet, zu spüren.

Am Dienstagabend war der Ansturm aber so riesig, dass der Anbieter zwischenzeitlich in die Knie ging und die Partie kurzerhand auch live via YouTube übertragen hat. "Die Resonanz auf unser exklusives Achtelfinale ist überwältigend und übertrifft unsere Erwartungen bei weitem", erklärte die Telekom auf SID-Anfrage.

Der Anbieter verwies jedoch auch darauf, dass Probleme nur bei Neukunden aufgetreten seien sollen. "Deshalb zeigen wir die Partie zusätzlich in unserem digitalen Warteraum, damit unsere Kunden während der Buchung von MagentaTV keine Sekunde des Spiels verpassen. Dies hatte überdies den Effekt, dass noch mehr Interessenten unsere Buchungsplattform aufgesucht haben. Die Basis für den Stream im Warteraum ist YouTube", teilte die Telekom mit.

So schaffte es die Telekom auch, die Situation deutlich zu entspannen.

Wird der Rekord gebrochen?

MagentaTV ist die einzige Plattform, die alle 51 Spiele der Euro zeigt, darunter auch insgesamt fünf exklusive Partien. Ihre bisher beste Einschaltquote während der EM hatte die Telekom mit dem Exklusivspiel der Ungarn gegen die Schweiz - das 3:1-Sieg der Eidgenossen sahen 2,3 Millionen Zuschauer. Der schwer erkämpfte 2:1-Sieg der Türkei über Österreich in der Leipzig Arena dürfte gute Chancen haben, das zu übertreffen. Doch das wird man erst genau wissen, wenn die Zuschauerzahlen veröffentlicht werden.