"Riesige" Vorfreude auf Braunschweig trotz Havelses stetem Sorgenkind

Trotz der schon jetzt bedrohlichen Lage ist die Vorfreude beim TSV Havelse auf das kommende Niedersachsen-Duell mit Eintracht Braunschweig "riesig".

Nur rund 75 Kilometer müssen die BTSV-Fans am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf sich nehmen, um ihr Team bei einem Auswärtsspiel in der 3. Liga anzufeuern. Und auch die Aussichten auf Punkte und Tore waren schon mal schlechter: Gegner Havelse steht als Aufsteiger nach zwölf Spielen bei nur sieben Punkten - und vor allem schon 28 (!) Gegentoren.

Die ebenfalls nicht berauschende Offensive (zehn Saisontreffer) wusste jüngst beim 3:5 in Lotte gegen den SC Verl zu gefallen, während sich die Hintermannschaft einmal mehr nicht drittligatauglich präsentierte. Havelse-Coach Rüdiger Ziehl hatte seine Fünferkette auf zwei Positionen umgestellt, Leon Damer und Nils Piwernetz gaben dabei ihr Startelfdebüt. "Die Moral stimmte, aber was die Defensive angeht, war das Spiel ein Rückschritt", haderte Ziehl hinterher.

Damer, der bei seiner Premiere per direktem Freistoß traf, hat Blut geleckt. Denn nun wartet mit dem Braunschweiger Gastspiel in der HDI Arena in Hannover ein Saison-Highlight. "Wir freuen uns alle riesig auf das Spiel", erklärte Damer im Vorfeld: "Wir werden alles auf dem Rasen lassen, was wir haben, um am Ende etwas mitzunehmen. Dazu hoffen wir auf eine super Unterstützung von den Rängen."

Für Havelse wird es vor allem darum gehen, den Laden hinten dicht zu kriegen. Braunschweigs Offensive steht bei 19 Ligatoren, was den siebtbesten Wert der 3. Liga bedeutet. Die Defensive der Eintracht kassierte zudem nur halb so viele Gegentreffer (14) wie der Aufsteiger. Damer & Co. werden ihre Chance aber beim Schopfe packen wollen, um den dritten Saisonsieg einzutüten.