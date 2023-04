"Riesige Tragödie": Drux erleidet Achillessehnenriss

Schock für die deutsche Handball-Nationalmannschaft und die Füchse Berlin: Paul Drux hat sich im Euro-Cup-Spiel in Schweden einen Achillessehnenriss zugezogen und wird monatelang ausfallen.

Paul Drux hatte nach 34 Minuten, gestützt von Teammanager Oliver Roggisch, das Spielfeld verlassen. Der Rückraumspieler war bei einer Offensivaktion ohne Gegnereinwirkung schreiend zu Boden gegangen.

Noch während des Spiels im EHF Euro Cup bei Europameister Schweden in Kristianstad am Donnerstag teilte DHB-Sportvorstand Axel Kromer mit, dass sich Drux die Achillessehne gerissen hat. "Das ist für Paul eine riesige Tragödie", sagte Kromer. "Das ist das Schlimmste, was mit einem Sportler passieren konnte."

Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning schlug in die gleiche Kerbe: "Das ist eine absolute Tragödie in allererster Linie für Paul. Es tut mir im Herzen weh." Drux reist am Freitag planmäßig mit der Mannschaft zurück nach Berlin, wo umfängliche Untersuchungen erfolgen werden.

Mit der Diagnose Achillessehnenriss wird der 28-Jährige den Berlinern im Endspurt der Handball-Bundesliga fehlen. Der Hauptstadtklub ist acht Spiele vor Saisonende punktgleich mit Spitzenreiter THW Kiel.