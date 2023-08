"Riesig über das Angebot gefreut": Torschützenkönig Füllkrug wechselt zum BVB

Niclas Füllkrug (30) hat Werder Bremen noch verlassen und sich Borussia Dortmund angeschlossen. Beim Vizemeister droht Konkurrenzkampf - oder eine neue Formation.

Der Torschützenkönig der Bundesliga, der Mittelstürmer der Nationalmannschaft, er bleibt dem deutschen Oberhaus erhalten. Doch nach vier Jahren hat sich Niclas Füllkrug dazu entschlossen, Werder Bremen den Rücken zu kehren, wobei er womöglich den Abstiegskampf gegen das Meisterrennen eintauscht: Der 30-Jährige stürmt künftig für Borussia Dortmund und trägt dort die Rückennummer 14.

Den durchaus überraschenden Wechsel gaben die Vereine am Donnerstagabend bekannt, Füllkrug unterschreibt beim BVB einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Die Ablösesumme dürfte deutlich weniger als die von Werder zunächst geforderten 20 Millionen Euro betragen. Füllkrugs Vertrag beim SVW, der seinen wichtigsten Spieler verliert, wäre noch bis 2025 gültig gewesen.

"Niclas hat über Jahre hinweg seine Torgefahr unter Beweis gestellt und in der vergangenen Saison die Torjägerkanone gewonnen", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert und ergänzt: "Dank starker Leistungen ist er mit Recht eine wichtige Säule im Sturmzentrum der Nationalmannschaft. Niclas ist ein mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm. Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben."

Wir freuen uns auf diesen positiven Typen, der sich für unseren Klub zerreißen wird. Sebastian Kehl

Kehl erklärt nach Gesprächen mit Füllkrug, dass dieser "für die Aufgabe bei Borussia Dortmund brennt. Wir freuen uns auf diesen positiven Typen, der sich für unseren Klub zerreißen wird." Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, begründet die Entscheidung wie folgt: "Wir haben von Beginn der Transferperiode an gesagt, dass wir Niclas sehr gerne halten wollten, uns aber zusammensetzen müssen, wenn ein Angebot reinkommt, das für alle Beteiligten passt. Das war jetzt der Fall, so dass wir am Ende die Entscheidung getroffen haben, Niclas zu verkaufen."

In Dortmund will "Lücke", als Nationalspieler ein Spätzünder, dauerhaft auf höherem Niveau spielen, besonders in der Champions League. Der Rechtsfuß, der bei der Heim-EM 2024 in Deutschland gesetzt sein will, hat bisher im Klub noch nicht international gespielt. In 128 Bundesliga-Spielen stehen beim Rechtsfuß 44 Treffer zu Buche. In bisher neun Länderspielen kamen starke sieben Tore zusammen.

"Genau der Schritt, den ich mir gewünscht habe"

"Borussia Dortmund ist ein sehr besonderer Verein", betont Füllkrug und fügt an: "Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe. Beim BVB habe ich die Chance, mich als Spieler weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich brenne auf die Aufgaben, die anstehen und will mit dieser Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein. Das Stadion mit seinen außergewöhnlichen Fans als BVB-Profi zu erleben, kann ich kaum erwarten."

Trotz Angeboten aus der Premier League ist die Entscheidung für Borussia Dortmund und damit auch für die Bundesliga gefallen. Hannes Winzer

Seit Januar wird Füllkrug von der Münchner Agentur ROOF vertreten, deren Executive Director Hannes Winzer den Wechsel begrüßte: "Wir sind stolz, den Transfer von Niclas zu Borussia Dortmund verkünden zu können. Niclas hat eine fantastische Entwicklung durchlaufen, der Wechsel zu einem europäischen Top-Klub ist nun das Ergebnis harter Arbeit. Trotz Angeboten aus der Premier League ist die Entscheidung für Borussia Dortmund und damit auch für die Bundesliga gefallen."

Erst mal nur Back-up hinter Haller?

Spannend wird sein, ob sich Füllkrug auch bei der Borussia als Stammspieler behaupten kann, zunächst gilt er für die Rolle des Back-up hinter Sebastien Haller eingeplant. Dahinter will auch der 18-jährige Youssoufa Moukoko Spielzeit. Ob Trainer Edin Terzic von seiner Formation mit einem Stürmer abweicht, bleibt abzuwarten.

Füllkrug steht jedenfalls im Saft, hat die Vorbereitung in Bremen normal absolviert, somit ist er im Dortmunder Heimspiel am Freitagabend gegen Aufsteiger Heidenheim (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits eine Option.