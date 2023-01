"Riesentöter" Koeman kündigt an, van Gaals System abzuschaffen

Ronald Koeman hat, was bereits festgestanden hatte, als Bondscoach von Louis van Gaal übernommen. In puncto Taktik wird der 59-Jährige das allerdings anders handhaben.

Streitbar waren und sind die großen Fußball-Persönlichkeiten der Niederlande fast alle. Am meisten womöglich Louis van Gaal, der seinen Posten als Bondscoach nach der WM in Katar wie angekündigt niedergelegt hat. Auf den ehemaligen Bayern-Trainer folgt nun Ronald Koeman, was ebenfalls bereits festgestanden hatte. Und doch hatten es die Antrittsworte des 59-Jährigen in sich.

"In meiner ersten Amtszeit haben wir viermal mit fünf Verteidigern gespielt. Da hatten wir Probleme, weil wir hinten einen Mann übrig hatten, der anderswo fehlte", schlug Koeman bei seiner Vorstellung raffiniert in die Kerbe, an der sich nicht erst während der WM schon so einige Kritiker von van Gaals defensivem 5-3-2 ausgelassen hatten.

Beim Turnier in Katar hatte das die Elftal ohne großen Hurra-Fußball bis ins Viertelfinale geführt, wo sich Oranje dem späteren Weltmeister Argentinien erst im Elfmeterschießen geschlagen geben musste.

Koemans erste Amtszeit endete abrupt

Stattdessen kündigte der einstige Weltklasse-Verteidiger an, der durch seine Torgefahr 1994 sogar Torschützenkönig in der Champions League geworden war (gemeinsam mit Werder Bremens Wynton Rufer), wieder auf das traditionelle niederländische 4-3-3 zu setzen. Mit dieser Grundformation hatte Koeman bereits in seiner ersten Amtszeit als Bondscoach zwischen 2018 und 2020 gute Eindrücke hinterlassen, nach Siegen über Deutschland, Frankreich und England hatte ihn "Voetbal International" gar den "Riesentöter" getauft.

In Zeist ließ der Europameister von 1988 die Fußball-Öffentlichkeit am Montag außerdem wissen, dass er seinen Vertrag (gültig bis 2026) diesmal erfüllen möchte. "Es gibt keine Klausel", versicherte der Mann, der die Niederlande 2019 ins Finale der Nations League geführt hatte (0:1 gegen Portugal).

Koemans erste Amtszeit hatte im August 2020 ein jähes Ende gefunden, als er von einer solchen Klausel Gebrauch gemacht und die Stelle bei seinem Ex-Verein FC Barcelona angenommen hatte. Sportlich sollte sich das nicht auszahlen.