Riesenslalom in Courchevel: Shiffrin siegt souverän

Beim ersten von zwei Riesenslaloms in Courchevel hat Mikaela Shiffrin ein starker erster Lauf gereicht. Einen starken zweiten legte die Ausnahmekönnerin trotzdem nach.

Emotionen nach dem Sieg: Mikaela Shiffrin. AFP via Getty Images

Mikaela Shiffrin hat auch den zweiten Riesenslalom der Saison gewonnen. Die 26-jährige US-Amerikanerin triumphierte im französischen Courchevel am Dienstag mit satten 0,86 Sekunden Vorsprung vor der zweitplatzierten Schwedin Sara Hector. Dritte wurde die Schweizerin Michelle Gisin (+ 1,08 Sekunden).

Für Shiffrin ist es bereits der 72. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Noch zehn Erfolge fehlen ihr bis zu ihrer 2019 zurückgetretenen Landsfrau Lindsey Vonn, die die ewige Bestenliste der Damen mit 82 Siegen anführt. Schon den ersten Riesentorlauf in Sölden im Oktober hatte Shiffrin für sich entschieden.

Die deutschen Starterinnen blieben am Dienstag ohne Punkte. Marlene Schmotz verpasste als 34. das Finale der besten 30, Jessica Hilzinger schied aus. Am Mittwoch wird in Courchevel noch der Ende November abgesagte Riesenslalom von Killington (USA) nachgeholt.