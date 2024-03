"Riesenschritt rückwärts": Koschinats gescheiterter taktischer Ansatz

Gegen Fortuna Düsseldorf wählte der VfL Osnabrück eine andere Spielidee als noch bei den Siegen gegen die Spitzenteams aus Hannover und Hamburg. Uwe Koschinat begründete seine Entscheidung und erklärte, was schieflief.

Wie es gegen die Spitzenteams der 2. Bundesliga funktioniert, das hat Schlusslicht VfL Osnabrück in den vergangenen Wochen gezeigt: Sowohl beim 1:0 gegen Hannover (41 Prozent Ballbesitz) als auch beim 2:1 in Hamburg (32 Prozent) hatte die Elf von Uwe Koschinat deutlich weniger vom Spiel, verteidigte jedoch aufopferungsvoll und schlug vorne eiskalt zu.

Gegen Fortuna Düsseldorf gestaltete sich die Partie allerdings völlig anders. Der Aufstiegsanwärter überlies den Gastgebern an der Bremer Brücke das Spiel. "Dann hast du nur zwei Möglichkeiten: Entweder sagst du: Ne, den Ball wollen wir nicht, wir schießen nach vorne und schauen, was sie damit machen. Oder du versuchst selbst, etwas damit zu machen", erklärte Koschinat, der sich für Letzteres entschied. Das Resultat: 62 Prozent Ballbesitz für den VfL, aber eine deutliche 0:4-Pleite.

"Deswegen hat Düsseldorf ein paar Pünktchen mehr"

Die letzten Wochen hätten den Trainer eigentlich gelehrt, dass seine Mannschaft auch im Spiel mit dem Ball "einen deutlichen Schritt weitergekommen" ist. Unter anderem dominierten die Lila-Weißen Hansa Rostock bei 69 Prozent Ballbesitz - wenngleich sie von 26 Schüssen keinen im Tor unterbrachten (0:0). "Diesmal haben wir leider feststellen müssen, dass Fortuna Düsseldorf eben andere Fähigkeiten und eine andere Qualität hat, womit sie das Spiel auch viel komplexer verstehen können. Deswegen haben sie ein paar Pünktchen mehr."

Die Erfahrung, dass der Fokus auf das eigene Spiel sich bei einer abstiegsbedrohten Mannschaft "sehr, sehr häufig auf ganz extremem Niveau" negativ auf die Defensivarbeit auswirkt, habe Koschinat nicht zum ersten Mal in seiner Laufbahn machen müssen. Entsprechend hatte der 52-Jährige auch eine genaue Analyse des Problems parat.

"Das Spektrum eines Fußballers ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Jungs, die sind in der Weltklasse und können im Regelfall alles zu jeder Zeit. Sobald es ein bisschen weiter nach unten geht, ist es meistens so, dass Spieler etwas sehr, sehr gut können und andere Dinge nicht so gut", erklärte Koschinat. Dadurch, dass der Ballbesitz in den Vordergrund gestellt wurde, sei es beispielsweise für die beiden Innenverteidiger Maxwell Gyamfi und Oumar Diakhite weniger darum gegangen, "den Gegner zu bekämpfen, Luftduelle zu gewinnen und die Bälle rauszugrätschen", wodurch sie sich noch gegen Hamburg und Hannover auszeichnen konnten.

Jetzt müssen wir die Prioritäten vielleicht doch wieder etwas verschieben. Uwe Koschinat

Stattdessen habe für die Verteidiger im Vordergrund gestanden, "sich ganz viel damit zu beschäftigen, wie sich die Spieler vor einem bewegen und in welcher Geschwindigkeit man die Kugel laufen lassen muss. Dann ist es eben häufig so, dass der eigentliche Fokus und die eigentliche Qualität des Spielers ein Stück weit darunter leidet." So wurde die Partie insgesamt zu einem "Riesenschritt rückwärts" für Koschinat und seine Mannschaft.

Doppelt bitter für Osnabrück: Die Konkurrenz aus Rostock und Braunschweig punktete dreifach, der Abstand auf Relegationsplatz 16 wuchs damit auf zehn Zähler an. "Aber auch jetzt gilt es, sich zu sammeln und dann gegen Wiesbaden neu anzugreifen. Dass wir das deutlich besser können, das haben wir gezeigt", blickte Koschinat voraus und zog seine Lehre aus dem 0:4: "Jetzt müssen wir die Prioritäten vielleicht doch wieder etwas verschieben, um neuen Schwung aufzunehmen." Schon am Donnerstag (19 Uhr) testet der VfL gegen Westfalenligist Preußen Espelkamp.