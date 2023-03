Riesenjubel in Planica: Zajc holt Gold - DSV geht leer aus

Timi Zajc hat am Freitagabend das Skisprungstadion von Planica zum Kochen gebracht. Der Slowene holte Gold auf der Großschanze, die DSV-Adler sprangen am Podest vorbei.

Seit Freitag Nationalheld in Slowenien: Timi Zajc auf den Schultern seiner Teamkollegen. AFP via Getty Images

Lokalmatador Zajc (137,5 und 137 Meter) krönte sich in seinem Heimatland zum neuen Skisprung-Weltmeister von der Großschanze. Der Slowene sprang im Finaldurchgang noch vom zweiten auf den ersten Rang nach vorne, auch weil der nach dem ersten Sprung führende Ryoyu Kobayashi mit dem Wind Pech hatte und sich mit Silber zufriedengeben musste. Der Pole Dawid Kubacki wurde Dritter.

Die DSV-Adler blieben erstmals bei dieser WM ohne Medaille. Vor mehr als 5000 Fans wurde Markus Eisenbichler bester Deutscher. "Eisei" belegte nach Versuchen auf 131 und 136 Metern am Ende Rang fünf. Auch Karl Geiger (8.), Andreas Wellinger (14.) und Constantin Schmid als 17. schafften es in den zweiten Durchgang, hatten mit der Medaillenvergabe aber nichts zu tun. Vor allem Wellinger konnte an die zuletzt gezeigten Leistungen nicht anknüpfen.

Am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht der Teamwettbewerb auf der Großschanze an. Deutschland ist nach dem Heim-Erfolg 2021 in Oberstdorf Titelverteidiger. Auf der Normalschanze hatte der Pole Piotr Zyla vor dem deutschen Duo Wellinger und Geiger gewonnen.

