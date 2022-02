"Riesenfight geliefert": Osnabrück in Köln im Glück

Eine schwache erste Hälfte und reichlich Glück in der Schlussphase. Der VfL Osnabrück heimste im Aufstiegsrennen am Montagabend einen Zähler ein - und kann damit gut leben.

Ulrich Taffertshofer (li.) und David Philipp lieferten sich am Montagabend einige enge Duelle. imago images/Beautiful Sports

Der VfL Osnabrück wollte am Montagabend mit einem Sieg unbedingt auf Platz 3 springen, nach den 90 Minuten gegen Viktoria Köln war man bei den Lila-Weißen mit der Punkteteilung aber durchaus zufrieden. "Wir haben uns mehr vorgenommen, aber die erste Halbzeit war von uns zu zerfahren, wir haben kaum Kompaktheit reinbekommen", analysierte Ulrich Taffertshofer nach der Partie, warum sich der VfL zunächst so schwergetan hatte.

Zwar gehörte den Gästen von der Bremer Brücke die erste große Chance der Partie, nach dem Fehlschuss von Ba-Muaka Simakala verlor der VfL jedoch immer mehr den Zugriff. Auch die Viktoria ging zunächst fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um, durch David Philipp in der Folge aber sehenswert in Führung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte Osnabrück jedoch wieder das Gesicht der letzten Wochen, laut Taffertshofer habe man sich "zurückgekämpft" und "stabiler gestanden". Der Ausgleich durch Sven Köhler sei daher "folgerichtig" gewesen. "Osnabrück hat eine Offensive, die brutal schwer zu verteidigen ist", sah auch Viktoria-Trainer Olaf Janßen, dass der Druck der Gäste immer größer wurde.

"Man muss ehrlich sagen, dass..."

In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie, laut VfL-Coach Daniel Scherning haben sich beide Mannschaften "einen Riesenfight geliefert". Etwas zwingender agierte dabei die Viktoria, die kurz vor Schluss auch den Sieg hätte eintüten müssen, Luca Marseiler vergab jedoch. "Man muss ehrlich sagen, dass die Großchancen am Ende bei Köln lagen", gab Scherning zu. Daher sprach der 38-Jährige am Ende auch von einem Ergebnis, mit dem er "nicht ganz unzufrieden" sei.

Ähnlich sah es auch Taffertshofer, der mit dem Punkt letztlich leben konnte. "Wer weiß, wofür er noch gut sein kann", sprach der 30-Jährige das extrem enge Rennen im Aufstiegskampf an. Einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg kann der VfL derweil am kommenden Spieltag machen, wenn der aktuelle Tabellennachbar aus Braunschweig nach Osnabrück kommt (Samstag, 14 Uhr).