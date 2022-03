"Riesenbrett im Rücken": VfB will Revanche gegen Augsburg

Vor fast ausverkauftem Haus möchte sich Stuttgart für das 1:4 aus der Hinrunde in Augsburg revanchieren. Die Voraussetzungen sind gut.

Stuttgart hat alles andere als gute Erinnerungen an diesen Tag Ende Oktober im bayrischen Schwaben. Damals plagten den VfB massive Personalprobleme. Corona und Verletzungen hatten dem Kader von Pellegrino Matarazzo bereits im Vorfeld stark zugesetzt. Dazu kamen die Ausfälle von Chris Führich (22. Minute) und Marc Oliver Kempf (39.) in der ersten Hälfte der Partie, die eigentlich gut und mit einer Führung der Gäste vom Neckar begonnen hatte. "Es war sehr ärgerlich, wie das Spiel gelaufen ist", erklärt der Chefcoach im Rückblick. "Jetzt ist es aber eine komplett andere Situation."

Die Stuttgarter verfügen bis auf Silas (Schulter-OP) über fast alle Leistungsträger, haben zuletzt gegen Gladbach (3:2) und bei Union Berlin (1:1) gepunktet und neuen Mut im Abstiegskampf geschöpft. Mit Nikolas Nartey (Knie-Operation), Lilian Egloff (Rückenprobleme) sowie dem frisch operierten Naouirou Ahamada (nach Zehenbruch) und dem langzeitverletzten Mo Sankoh, der sich nach seiner schweren Knie-OP im Aufbautraining befindet, fallen aktuell nur Ergänzungsspieler aus. Gute Voraussetzungen, um Augsburg bezwingen zu können. "Ein sehr unangenehmer Gegner, der zuletzt gut gepunktet hat und mit breiter Brust kommt. Es wird ein sehr brisantes Spiel", sagt Matarazzo, der neben einem fast kompletten Kader auch auf ein fast volles Haus baut.

Trotz der aktuell in Baden-Württemberg geltenden Corona-Beschränkungen darf der VfB mit einer Sondergenehmigung ausgestattet 60.000 Besucher empfangen. Bisher sind 51.500 Plätze verkauft, 1500 davon an die Fans der Gäste. Mit rund 54.000 wird am Samstag gerechnet. Mehr waren es in der Bundesliga zuletzt am 11. Mai 2019, als 54.068 die Partie gegen den VfL Wolfsburg verfolgten. In der 2. Liga kamen am 9. März 2020 sogar 54.302 gegen Bielefeld. Es war die letzten Partie vor dem ersten Corona-Lockdown.

"Wir freuen uns extrem auf die Zuschauer, die uns einen Schub verleihen können", sagt Matarazzo, der allerdings ebenfalls weiß, dass sein Team in der Bringschuld steht. "Es wird wichtig sein, gut ins Spiel zu kommen, die Zuschauer mitzunehmen. Dann haben wir ein Riesenbrett im Rücken für das komplette Spiel."