Riesen ziehen an Vechta vorbei - Chemnitzer Kantersieg

Die Merlins konnten nach dem Sieg gegen Vechta am 28. Spieltag in Braunschweig nicht nachlegen. Spitzenteam Chemnitz hatte sein Visier wieder scharfgestellt.

Die Niners Chemnitz machen in der BBL weiter Druck auf Bayern München und haben nebenbei eine gelungene Generalprobe für ihre Finals im Europapokal gefeiert. Die Sachsen gewannen gegen Liga-Schlusslicht Tigers Tübingen am Samstag ganz souverän mit 113:82 (52:41), mit nun 23 Siegen bei 5 Niederlagen sind sie dem Tabellenführer aus München (22:4) weiterhin dicht auf den Fersen.

zum Thema Der aktuelle Spieltag

Am kommenden Mittwoch bestreitet Chemnitz das erste von zwei Finalspielen um den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Im Europe Cup geht es gegen Bahcesehir Istanbul, am Mittwoch zunächst in eigener Halle, eine Woche später dann auswärts. In Europas viertwichtigstem Vereinswettbewerb können die Niners sich zum dritten deutschen Sieger nach dem Mitteldeutschen BC (2004) und den Frankfurt Skyliners (2016) krönen.

Bayern am Sonntag in Würzburg

In der Liga gelang gegen Tübingen der sechste Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Es bleibt ein enges Rennen mit den Münchnern, die am Sonntag (18.30 Uhr/Dyn) beim Tabellenvierten Würzburg Baskets antreten müssen.

Statistik zum 28. Spieltag

Löwen Braunschweig - Hakro Merlins Crailsheim 98:88 (27:17,21:23,20:25,30:23)

Punkte Löwen Braunschweig: Bango 22, N. Tischler 17, Rorie 15, Peterka 12, Zylka 11, Sylla 8, Crockett Jr. 6, B. Tischler 5, Aydinoglu 2

Hakro Merlins Crailsheim: Smith 22, Cook 20, Stuckey 20, Westermann 11, Bleck 6, Darden 4, Murray-Boyles 3, Borges 2

Zuschauer: 3261

MHP Riesen Ludwigsburg - MLP Academics Heidelberg 93:68 (26:13,22:19,20:16,25:20)

Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Buie 19, Bartolo 13, Melson 13, Roberson 13, Edigin 11, Lewis 9, Graves 8, Hukporti 7

MLP Academics Heidelberg: Childs 23, Jaworski 19, Lasisi 7, Würzner 6, Whaley 5, Keßen 4, Hundt 2, Vargas 2

Zuschauer: 3759

Niners Chemnitz - Walter Tigers Tübingen 113:82 (27:25,25:16,29:24,32:17)

Punkte Niners Chemnitz: Yebo 23, Van Beck 20, Kajami-Keane 18, Garrett 16, Lansdowne 15, Uguak 12, Richter 7, Ongwae 2

Walter Tigers Tübingen: Jackson 16, Seric 16, Gaines 13, Kivimäki 10, Maxwell 10, Keppeler 6, Otto 4, Kalaitzakis 3, Helmanis 2, Philipps 2

Zuschauer: 4306

Rasta Vechta - EWE Baskets Oldenburg 82:88 (23:21,18:17,15:23,26:27)

Punkte Rasta Vechta: Schwieger 22, Aminu 10, Flanigan 10, Grünloh 9, Aririguzoh 8, Iwundu 8, Groves 6, Reaves 5, Ferner 4

EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 24, Crandall 20, Konontsuk 10, Izundu 9, Schoormann 9, Agbakoko 6, Brown Jr. 5, Pjanic 5

Zuschauer: 3140