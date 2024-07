Riesen verlängern mit Patrick - Heidelberg verpflichtet Weathers

Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat US-Guard Michael Weathers verpflichtet. Ligarivale Ludwigsburg vermeldet eine Vertragsverlängerung und einen Abschied.

Wie die Heidelberger am Mittwoch melden, hat Guard Michael Weathers am Neckar unterschrieben. Der Profi aus den USA unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026, wie der Verein mitteilte. Die Vereinbarung enthalte eine beidseitige Option nach dem ersten Vertragsjahr. Der 26-jährige Weathers kommt vom österreichischen Klub Kosterneuburg Dukes.

Buie verlässt Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben indes den Vertrag mit Point Guard Johannes Patrick um ein weiteres Jahr verlängert. Der 22 Jahre alte Sohn von Trainer John Patrick bleibe nun bis 2025 in Ludwigsburg, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 1,86 Meter große Profi stammt aus der Jugend der MHP Riesen und geht bei ihnen in seine elfte Saison.

Dagegen verlässt Desure Buie Ludwigsburg, der Point Guard aus den USA spielt künftig für BC Neptunas Klaipeda in Litauen.