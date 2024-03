"Riesen-Leistung": Kastelic entnervt Wetzlar

Der TBV Lemgo Lippe siegt dank einer außergewöhnlichen Leistung von Torwart Urh Kastelic klar gegen die HSG Wetzlar. Während er sich feiern lässt, hadert die HSG mit der Chancenverwertung.

21 Paraden bei insgesamt 23 Gegentoren - Urh Kastelic erwischte beim 31:23-Sieg seiner Mannschaft gegen die HSG Wetzlar einen absoluten Sahnetag. Selbst HSG-Trainer Frank Carstens sprach von einer "Riesen-Leistung" des TBV-Keeper.

Der Slowene war nach der Partie jedoch sehr bescheiden. "Seit der Winterpause spielen wir immer besser in der Abwehr. Das macht es für uns einfacher", meinte er bei Dyn. Dabei attestierte er auch seinen Teamkollegen ein "super Spiel" und ergänzte: "Ich glaube, wir können sogar noch höher gewinnen."

Doch so gut es für Kastelic auch lief, wurde er unter lautstarkem Applaus wenige Minuten vor dem Spielende ausgewechselt. "Ich konnte nicht mehr. Ich war seit Januar viel krank, denn ich habe Probleme mit meiner Nase", erklärte der 28-Jährige.

"Wirklich schlecht!" Wetzlar-Trainer sauer

Derweil geht Carstens hart mit seinem Team ins Gericht. "Wir sind im Abschluss nicht kalt genug, nicht locker genug. Das tut verdammt weh", monierte er bei Dyn und ergänzte, dass es "wirklich schlecht von uns war. Das muss man so klar sagen".

Dabei habe auch seine Halbzeitansprache "keinen Effekt" gehabt. Daher habe es seine Mannschaft nicht geschafft, den Gegner "unter Druck zu setzen. Das ist zu keinem Zeitpunkt der Partie gelungen."

Deswegen will Carstens nun die Pause nutzen, denn schon bei der Niederlage in Balingen war die Wurfquote alles andere als gut. "Diese Zeit werden wir nutzen mit Arbeit, sicherlich mit Wurftraining, aber auch mit der Arbeit an den Abläufen", erläuterte der Trainer.

Kastelic träumt hingegen nach zwei Siegen in Folge von mehr und will wie in der Vorsaison noch einige Plätze gut machen. "Warum nicht? Wir werden weiter Handball genießen und nach dem letzten Spieltag auf die Tabelle schauen", schilderte er die Marschroute für die kommenden Aufgaben.