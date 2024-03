Riesen holen Jordan nach Ludwigsburg

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben unmittelbar vor dem Ende der Wechselfrist noch einen Transfer getätigt und Davonta Jordan verpflichtet.

Gewann Titel in der Schweiz: Davonta Jordan (re. Thomas Jurkovitz, Genf). picture alliance/KEYSTONE

Der US-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag bis Sommer, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte. Der 1,88 Meter große Point Guard ist die dritte Nachverpflichtung der Ludwigsburger in dieser Saison.

"Wir haben in den kommenden Wochen zahlreiche, sehr wichtige Partien auf unserer Agenda. Um dafür bestmöglich vorbereitet und abgesichert zu sein, möchten wir unsere personellen Optionen erweitern und freuen uns sehr, dass wir mit Davonta unsere Möglichkeiten verbessern. Er wird uns im Trainings- und Spielbetrieb nochmals mehr Tiefe geben", sagte Trainer Josh King über den 26 Jahre alten Jordan.

Meister und Pokalsieger in der Schweiz

Der Neuerwerb verfügt bereits über eine dreijährige Europa-Erfahrung, spielte für den bulgarischen Klub Balkan Botevgrad (10,5 Punkte im Schnitt/3,7 Rebounds/3,7 Assists) und für den Schweizer Verein Fribourg Olympic (10,5/3,4/4,2). An beiden Stationen war er im FIBA Europe Cup erfolgreich unterwegs. Mit den Südwest-Schweizern feierte er zudem zwei Meistertitel und zwei Pokalsiege. Sein Versuch, in der G-League der NBA Fuß zu fassen, schlug anschließend fehl, sodass es ihn nun zurück nach Europa zog.

Die Barockstädter sind derzeit Achter der BBL-Tabelle, bis zum zehnten Rang erreichen die Vereine nach der Hauptrunde die Play-in-Phase. In der Champions League stehen die Riesen in der Runde der letzten 16. Am Samstag geht es auf Ligaebene zum Überraschungsfünften nach Vechta.